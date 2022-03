Israelul a refuzat cererile Ucrainei. Motivul este frica de posibilele penalizări venite din partea lui Putin. Programul spion nu a mai fost achiziționat

Tehnologia Pegasus aparține grupului NSO, care a fost recent inclus pe lista neagră de administrația Biden, după ce rapoartele succesive din presă au dezvăluit că tehnologia sa a fost folosită de regimuri autoritare pentru a viza dizidenți, jurnaliști, activiști pentru drepturile omului și chiar mai mulți oficiali ai Departamentului de Stat al SUA.

Programul spion la care au apelat mai multe țări

Pegasus este un instrument puternic care permite operatorului său să se infiltreze în telefonul unei ținte și să-i citească conținutul, inclusiv mesajele, contactele și istoricul locațiilor. Un înalt oficial al serviciilor secrete ucrainene a declarat pentru The Guardian că decizia Israelului a lăsat Kievul „confuz”, adăugând că guvernul SUA a sprijinit cererea ucraineană.

The New York Times, care a raportat și el despre această problemă, a citat un alt oficial ucrainean care a declarat că guvernul său a fost dezamăgit de Israel, argumentând că tehnologia ar fi putut fi folosită pentru a monitoriza progresul militar al Rusiei în lunile premergătoare invaziei și pentru a furniza Kievului informații.

Surse familiare cu chestiunea au declarat pentru The Guardian Israel că se tem că acordarea licenței NSO Group pentru a vinde Pegasus Ucrainei va fi privită ca un act de agresiune împotriva serviciilor de informații ruse. Aceleași preocupări sunt cele care au determinat NSO să se întoarcă la un acord de vânzare a Pegasus Estoniei, un alt vecin rus care se tem de Kremlin. NSO a încheiat un acord cu Tallinn, acordând acces la programul spion în 2019, pentru a fi anulat câteva luni mai târziu, a raportat The Guardian.

The New York Times a spus că guvernul estonian a dat chiar un avans de 30 de milioane de dolari pentru a avea acces la programul spion. Cea mai recentă cerere raportată pentru software-ul spion a venit în august, potrivit The Times, care a spus că Israelul a respins-o, deoarece trupele ruse se adunau la granița cu Ucraina.

Israelul a refuzat programul spion

Răspunzând la raport, NSO Group a declarat pentru The Guardian că „continuă să fie supus unor rapoarte inexacte în presă cu privire la presupuși clienți, care se bazează pe auzite, insinuări politice și neadevăruri. Statul Israel reglementează comercializarea și exportul de produse cibernetice în conformitate cu Legea din 2007 privind controlul exporturilor pentru apărare”, a adăugat firma.

Ministerul israelian al Apărării a declarat pentru The Times, „deciziile de politică privind controalele la export iau în considerare securitatea și strategia, care includ aderarea la aranjamentele internaționale. Ca o chestiune de politică, statul Israel aprobă exportul de produse cibernetice exclusiv către entități guvernamentale, pentru utilizare legală și numai în scopul prevenirii și investigării criminalității și combaterii terorismului, în conformitate cu declarațiile de utilizare finală/utilizator final furnizate de guvernul achizitor.”

Israelul a mers pe o linie strânsă de la invazia rusă a Ucrainei, oferind un oarecare sprijin Kievului fără a enerva Rusia, care menține o prezență militară substanțială în Siria, peste granița de nord a Israelului. Israelul a încercat și el să medieze între cele două părți, potrivit The Times of Israel.

Viceprim-ministrul ucrainean, Mykhailo Fedorov, a declarat pentru The Guardian: „Guvernul Israelului nu participă în acest moment la nicio discuție sau facilitare cu privire la tehnologia ofensivă, dar avem conversații în curs cu multe companii israeliene de pe piață și sunt la diverse etape. Dar din nou, permiteți-mi să spun asta: avem suficientă capacitate pentru a câștiga și adăugăm noi instrumente, inclusiv instrumente emergente, în fiecare zi.”