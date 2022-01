Israelul a bombardat „ținte teroriste”. Armata nu a rămas indiferentă la rachetele lansate de Hamas în prima zi a anului 2022 VIDEO

Forțele de Apărare ale Israelului au efectuat atacuri aeriene în Gaza, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce două rachete lansate din Gaza au aterizat în dimineața zilei de 1 ianuarie 2022 în largul coastei Tel Avivului.

„Avioanele de vânătoare și elicopterele au atacat o serie de ținte dintr-o instalație de producție de rachete aparținând grupării teroriste Hamas”, a precizat Forțele de Apărare Israeliene într-un comunicat.

De asemenea, tancurile israeliene au bombardat posturi militare ale Hamas în apropierea graniței dintre Gaza și Israel. Mass-media Hamas a declarat că avioane de luptă israeliene au lovit un avanpost Hamas la vest de Khan Younis, în partea de sud a Fâșiei, în timp ce tancurile au vizat avanposturi din nordul Fâșiei Gaza.

„Hamas este responsabil și suportă consecințele pentru toate activitățile din și care emană din Fâșia Gaza”, a declarat IDF.

Teroriștii din Gaza au tras cu arme antiaeriene asupra avioanelor israeliene în timpul atacului, potrivit presei afiliate Hamas, aparent fără a provoca răniți sau pagube. Presa palestiniană a declarat că două rachete au fost trase asupra forțelor israeliene. Mass-media palestiniene au raportat pentru prima dată atacurile aeriene în partea de sud a Fâșiei cu puțin timp înainte de miezul nopții.

Într-un raport neobișnuit, mass-media Hamas a afirmat că „luptătorii rezistenței” au lansat „rachete experimentale” spre mare în timpul atacurilor aeriene israeliene. Forțele de apărare israeliene au publicat o înregistrare video a loviturilor efectuate de avioane și tancuri.

Anterior, sâmbătă, oficiali anonimi ai apărării israeliene au declarat presei evreiești că au promis că armata va răspunde la cele două rachete lansate din Fâșia Gaza care au aterizat în largul coastelor Tel Avivului mai devreme în cursul zilei.

„Va exista un răspuns, acesta este un eveniment grav și inacceptabil. Ultimul cuvânt nu a fost încă spus”, a declarat un oficial al apărării pentru Kan news.

Potrivit site-ului de știri Walla, Israelul a transmis un mesaj mediatorilor egipteni că vede tirurile de rachete ca pe o chestiune serioasă, mai ales după ce un civil israelian a fost împușcat miercuri la granița cu Gaza.

Oficialii din domeniul apărării au declarat că Israelul a încercat să răspundă într-un mod care „să nu provoace o escaladare, dar să transmită mesajul că incidentele de la graniță și lansările de rachete sunt inacceptabile”.

Postul de televiziune Al-Mayadeen din Beirut, care citează surse anonime, a declarat că gruparea teroristă Hamas i-a informat pe mediatorii egipteni că, dacă Israelul va lovi în Gaza, acest lucru va conduce la un răspuns.

Egiptul ar fi îndemnat Israelul să nu răspundă deloc la tirurile de rachete.

Sâmbătă dimineața, IDF a declarat că două rachete au fost lansate din Gaza spre centrul Israelului. Un videoclip care circulă pe rețelele de socializare surprinde momentul în care una dintre rachete explodează în mare, în largul coastei Jaffa, lângă Tel Aviv, în timp ce a doua ar fi aterizat în largul coastei Palmachim, la sud de orașul Rishon Lezion.

