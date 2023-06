Irinel Columbeanu, impresionat de fiica lui. Irinuca a fost șoferul tatălui său în America

Chiar dacă are doar 16 ani, legislația din America permite adolescenților care au această vârstă, să conducă. Așa că Monica și Mr. Pink, i-au cumpărat Irinucăi un autoturism în valoare de 60.000 de dolari. Iar Irinel a fost absolut încântat să fie condus de fiica lui prin Los Angeles, acolo unde aceasta s-a mutat alături mama ei.

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, a declarat Irinel Columbeanu.

Irina Columbeanu își vinde propriile tablouri



De altfel, fostul om de afaceri are numai motive de mândrie în ceea ce o privește pe fata lui, Irina Columbeanu. Aceasta este o elevă eminentă și este lăudată de toată lumea pentru picturile pe care le realizează.

„Am fost cu ea la o expoziție, ea se ducea la o școală de pictură și expoziția era organizată de acea școală. A venit și Monica însoțită de niște prietene. Expoziția era cu vânzare a acestor tablouri, erau afișate prețurile. Așa a ajuns să le vândă. Ea are și un cont de Instagram unde și le-a postat” a spus fostul om de afaceri pentru o emisiune televizată.

Monica Gabor și Irinel Columbeanu au fost căsătoriți până în 2010 și au un singur copil, pe Irinuca. Dacă la început cea mică a rămas la tată, iată că acum Irina a plecat după mama sa în America, având în vedere că tatăl său a și pierdut toate afacerile pe care le avea în România. Iar acum Irinel a fost ajutat de fosta lui soție ca să își poată permite sejurul de câteva zile în America.