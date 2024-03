Monden Femeia la care visează Irinel Columbeanu. Îi bântuie nopțile la zil







Irinel Columbeanu se simte singur și abandonat în azilul în care trăiește acum. Nu poate uita viața pe care a avut-o alături de femeile frumoase din viața sa. Dar, în aceste momente, fostul milionar de la Izvorani spune că este cu gândul la o singură femeie. Și tare ar vrea să se împace cu ea.

Irinel Columbeanu trece prin momente destul de delicate în această perioadă din viața sa. Și chiar dacă trăiește într-un azil de lux, simte lipsa unei femei din viața sa. De asemenea, mai spune fostul milionar, ar vrea să refacă relația cu una dintre ele.

Irinel Columbeanu ar vrea să se împace cu fosta iubită

Dintre toate frumusețile autohtone ce i-au trecut pragul casei, de una îi este cel mai dor. Aceasta este Oana Cojocaru, ultima sa iubită. Irinel Columbeanu a mărturisit că nu renunță la ideea de a reface relația cu tânăra care e cu 40 de ani mai mică decât el.

Irinel a avut totul în viață. A cunoscut luxul, dar și traiul mai puțin îmbelșugat și se poate lăuda cu un bogat trecut amoros. Pe lista sa s-au numărat multe femei, acum de succes, care se afișau la brațul lui.

Irinel Columbeanu. Sursa foto: Facebook

Femeile din viața fostului milionar

Irinel Columbeanu s-a iubit, printre altele, cu Romanița Iovan, prințesa Brianna Caragea, Anna Lesko sau Monica Gabor. Dar dintre acestea, doar ultima i-a fost soție. De la divorțul de Monica Gabor, stabilită acum în America, fostul om de la afaceri de la Izvorani a mai avut o singură relație stabilă. Aceasta este Oana Cojocaru, care l-a vizitat la azilul în care trăișete.

Deși au trecut ceva ani de când cei doi s-au despărțit, aflat acum la azil, Irinel Columbeanu ar dori să se împace cu Oana Cojocaru.

Irinel Columbeanu: Cel mai dor îmi este de Oana

Irunel Columbeanu a mărturisit că dintre toate fostele sale iubite mai mult sau mai puțin celebre, cel mai dor îi este de Oana. În plus, nu a renunțat la ideea de împăcare. A încercat chiar în urmă cu ceva timp, dar nu a convins-o.

„Cel mai dor îmi este de Oana. Am văzut-o ultima oară când am venit eu la azil. M-a vizitat. Și chiar am fost impresionat de gestul ei. Am încercat să ne împăcăm atunci când am fost cu ea la Comănești, în orașul în care s-a născut. Dar n-a fost să fie. O să o caut, să ne mai întâlnim. Și ea e singură, nu are pe nimeni acum”, a mărturisit Irinel Columbeanu.

Cu a trimis mesaje de o Martie și cine i-a răspuns

Cu toate că-i duce dorul Oanei, Irinel Columbeanu nu poate uita însă că singura care i-a fost soție este Monica Gabor, mama fiicei sale. Fstul om de afaceri de la Izvorani a așteptat miezul nopții, pentru a le trimite mesaje, de 8 Martie, femeilor din viața sa.

„I-am scris întâi Monicăi, apoi și Oanei. Ele au fost primele. Mi-au răspuns amândouă”, a declarat Irinel, pentru cancan.ro.