Planul lui Irinel Columbeanu, după ce Tzancă Uraganu a refuzat să-l angajeze. Investiție mare

Irinel Columbeanu nu se dă bătut nici după ce a rămas fără întreaga avere. Fostul soț al Monicăi Gabor se confruntă cu probleme de sănătate, însă acestea nu le opresc să intre din nou în lumea afacerilor. Fostul afacerist de la Izvorani a decis spre ce domeniu se va îndrepta

Irinel Columbeanu, promisiuni de angajare din partea lui Tzancă Uraganu

Cunoscutul manelist a legat o relație de prietenie cu fostul afacerist de la Izvorani. Mai mult, Tzancă a avut intenția de a-l angaja pe Irinel Columbeanu. Conform planurilor, fostul milionar ar fi trebuit să îl însoțească pe artist la evenimentele pe care acesta le are în țară și în străinătate.

Între timp, manelistul s-a răzgândit în ceea ce îl privește pe fostul afacerist de la Izvorani.

Tzancă susține că Irinel Columbeanu are un program de odihnă în funcție de vârsta și problemele medicale pe care le are, iar din acest motiv nu îl poate angaja.

Cei doi comunică prin mesaje

Cu toate că a luat decizia de a nu-l angaja pe fostul soț al Monicăi Gabor, artistul păstrează o relație de prietenie apropiată cu acesta.

„Încă îi merge mintea foarte bine. Vreau să îl iau cu mine. Îmi scrie mesaje, vorbim prin mesaje. Dar, este o mică problemă. El la ora 21:00 trebuie să doarmă. Eu la ora 00:00 ies din casă. La ora 03:00 se trezește”, a declarat Tzancă Uraganu.

Irinel Columbeanu, planuri noi de afaceri

După ce și-a pierdut întreaga avere, fost un milionar de la Izvorani are în continuare dorința de a face bani. Acesta i-a sfătuit pe cei care dețin sume importante de bani să investească în imobiliare.

„Să investească în imobiliare. Consider că este o investiție de mare viitor. În plus, generează un venit constant și previzibil”.

Irinel Columbeanu, planuri noi de afaceri

După ce și-a pierdut întreaga avere, fost un milionar de la Izvorani are în continuare dorința de a face bani. Acesta i-a sfătuit pe cei care dețin sume importante de bani să investească în imobiliare.

„Să investească în imobiliare. Consider că este o investiție de mare viitor. În plus, generează un venit constant și previzibil”.

Pentru moment, Irinel Columbeanu ar vrea să investească în criptomonede. Cu toate că are o pensie de 2000 de lei, fostul soț al Monicăi Gabor speră să ajungă să dețină un portofel virtual.

„Acum nu mai am nimic. Și acum m-aș gândi să mă lansez în chestia aceasta cu monede virtuale. Nu am niciun portofoliu de monede virtuale în momentul de față, dar știu multă lume care a făcut foarte mulți bani din chestia asta. Eu acum am o pensie de aproape 2000 lei”, a afirmat Irinel Columbeanu în cadrul unui podcast.