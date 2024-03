Monden Irinel Columbeanu și-a dezvăluit ultima dorință. Ce ar vrea pentru fiica sa







Irinel Columbeanu se află în continuare în azilul din Ghermănești, însă deja s-a gândit la ultima sa dorință, care are legătură cu fiica sa, Irina.

Care este ultima dorință a lui Irinel Columbeanu. Fostul milionar se află în azilul din Ghermănești și își ocupă timpul cu diverse activități: lucrează la o nouă carte pe care intenționează să o publice, face exerciții fizice și petrece timp pe telefon.

Fostul om de afaceri din Izvorani consideră că a luat o decizie inspirată atunci când și-a dat acordul pentru ca fiica sa să se mute în America. Peste doar un an, aceasta va termina liceul și va începe facultatea, tot în străinătate.

Care este ultima dorință a lui Irinel Columbeanu

Ultima dorință a lui Irinel Columbeanu este să ajungă în America pentru a-și cunoaște posibilul viitor ginere. Deși nu știe cine este acesta, el știe că fiica sa, Irina, în vârstă de 17 ani, are un prieten acolo.

„Irina mai are un an și va merge la colegiu. Încă nu s-a decis spre ce se va orienta. Are prieten, dar nu mi-a zis despre relația ei. Dar nici nu o întreb. Nu e însă din România, nu cred. E normal să aibă o relație. Cu ocazia asta m-aș duce în America. Să-l cunosc pe viitorul ginere. Dar cel mai bine știe Monica. Ea cu maică-sa vorbește mai multe, sunt convins. Irina n-a mai fost demult în România, dar nu cred că mai vrea să vină. E aproape cât maică-sa de înaltă acum, a crescut foarte mult. Cu Pink și cu Monica nu am mai comunicat, ci doar cu Irina”, a spus Irinel Columbeanu, pentru Cancan.ro.

Cum arată o zi din viața lui Irinel Columbeanu

Fostul milionar de la Izvorani a descris cum se desfășoară o zi obișnuită din viața sa la azil.

„Acum am mai mult timp, lucrez la carte. Am și alte povestiri, de la colegii de aici. Sunt un pic și jurnalist. Despre cum era pe vremuri. Mi-am făcut o prietenă, care și ea are un fiu în America. Acesta e avantajul la azi, că legi noi prietenii. Socializarea. Prieteni dezinteresați.

Principala preocupare e telefonul, să reintru în șirul comunicărilor zilnice. Încerc să-l las, dar nu prea pot. Am devenit dependent. Întâi pe telefon, apoi la televizor, merg și la sală aici, mai fac sport. De citit, citesc în special cărțile mele. Și pot spune că mi-au plăcut.

Nu-mi mai amintesc despre mărțișoarele date de 1 martie. Dar se apropie ziua nașului meu, Matei Miko, de pe 8 martie. Vreau să mă duc la Cluj, dacă mă invită”, a mai spus Irinel Columbeanu.

Cum a pierdut banii

După ce a investit în mai multe afaceri care s-au dovedit a fi nereușite, Irinel Columbeanu a început să aibă dificultăți financiare. Ca rezultat, a pierdut inclusiv fabuloasa sa vilă din Izvorani, împreună cu alte surse de venit, în urma mai multor procese.

Această situație l-a determinat să-și dea seama cine sunt cu adevărat prietenii săi și cine îi oferă sprijin atunci când are nevoie. Într-adevăr, dintre cei care îl frecventau în trecut, foarte puțini au rămas alături de el și chiar mai puțini au încercat să îl ajute într-un fel sau altul.