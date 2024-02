Irinel Columbeanu, scos de la azil și dus la Nuba. Cine și-a făcut milă de fostul milionar

Fostul om de afaceri, Irinel Columbeanu nu și-a pierdut toți prietenii. Așa se face că printre cei care i-au rămas alături se numără și Sorin Mărcuș. Acesta l-a scos pe Irinel de la azil și i-a oferit un week-end la munte, ca în vremurile bune. ”Azi e vorba despre el, un OM care DA a greșit mult in viață si e conștient de asta.

Iar acum e singur și nu mai are pe nimeni, nu mai are nimic, doar pereții azilului. Prietenii care nu de mult făceau “cărare” la petrecerile lui majoritatea l-au uitat…De, nu mai are nimic de oferit… Îmi amintesc când eu eram “mic” si el era “mare”, de multe ori mi-a deschis porțile casei lui , si asta mă face sa nu-l uit si să-i fiu recunoscător.

Sănătate să ai Iri și liniște în suflet, atâtea zile cât Dumnezeu îți va da pe acest pământ !”, a scris pe facebook Sorin Mărcuș.

Irinel s-a bucurat de excursie

Cert este că din fotografiile postate reiese că Irinel s-a simțit foarte bine în compania prietenului său. Aproape că i-a revenit pe față zâmbetul de altă data și pofta de viață. În ultimele luni, fostului om de afaceri i-a fost destul de greu.

Asta pentru că s-a internat la un azil după a pierdut și apartamentul pe care îl avea. Dar s-a arătat mulțumit de faptul că a ajuns într-un astfel de loc. Pentru că acolo există întotdeauna cineva care are grija lui.

Cum a pierdut banii

Irinel Columbeanu a început să aibă probleme cu banii după ce a investit în mai multe afaceri care s-au dovedit a fi păguboase. Așa se face că după mai multe procese a pierdut inclusiv fabuloasa vilă de la Izvorani, dar și toate celelalte surse de venit.

Atunci când a rămas fără bani, Irinel a descoperit și cine îi sunt cu adevărat prieteni și cine îi sare în ajutor atunci când are nevoie. Cert este că dintre toți cei care îl frecventau altă dată, foarte puțini i-au rămas alături și mai puțini au încercat să îl ajute sub o formă sau alta.