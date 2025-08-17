Monden Revelații nocturne. Mesajele trimise de Irinel Columbeanu în miez de noapte







După mai multe luni în care nu a avut acces la telefon, din diferite motive, Irinel Columbeanu a revenit în mediul online. Fostul afacerist din Izvorani, dornic de conversație, și-a contactat apropiații și alte cunoștințe, târziu în noapte.

Fostul om de afaceri din Izvorani nu a mai folosit telefonul mobil timp de câteva luni, după ce ar fi rămas fără încărcător, lucru care i s-a întâmplat de mai multe ori. Din această cauză, dispozitivul s-ar fi descărcat și nu a mai putut fi folosit.

Chiar și de ziua sa sau în perioada în care Irina a venit în România, fiica lui a reușit să vorbească cu el doar prin intermediul lui Ioan Cassian, patronul azilului unde locuiește de aproape trei ani.

Imediat ce a avut din nou telefon, Irinel Columbeanu a început să își contacteze prietenii. Mulți dintre ei au primit mesaje după miezul nopții, în special cei care își serbau onomastica.

Contactat de Cancan, Irinel Columbeanu a afirmat că se bucură de timpul petrecut cu fiica sa, Irina, chiar dacă aceasta nu mai este în România de câteva săptămâni.

„Sunt bucuros că a venit fiica mea Irina din America la mine la azil să mă vadă și m-a scos la masa de prânz la Casa Doina”, a spus acesta pentru sursa menționată anterior. În această vară, Irina și-a vizitat tatăl la azil, l-a scos la masă și l-a ajutat să achite o parte din datorii, după care a plecat din țară.

Fostul afacerist a declarat că are același telefon din perioada în care lucra la GSM și că este un Iphone. „Telefonul nu mi l-a adus Irina. Îl am de când mă ocupam cu telefoanele mobile de la GSM. E un Iphone de la Apple”, a spus Columbeanu.

Este de menționat faptul că acesta a avut acțiuni la firma de telefonie mobilă Alcatel în urmă cu 35 de ani, în anul 1990.

Recent, Ioan Cassian a declarat pentru Cancan că starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu s-a îmbunătățit. „E bine. A mai pus și câteva kilograme”.