Revelații nocturne. Mesajele trimise de Irinel Columbeanu în miez de noapte
- Raluca Dan
- 17 august 2025, 19:34
După mai multe luni în care nu a avut acces la telefon, din diferite motive, Irinel Columbeanu a revenit în mediul online. Fostul afacerist din Izvorani, dornic de conversație, și-a contactat apropiații și alte cunoștințe, târziu în noapte.
Irinel Columbeanu are din nou telefon
Fostul om de afaceri din Izvorani nu a mai folosit telefonul mobil timp de câteva luni, după ce ar fi rămas fără încărcător, lucru care i s-a întâmplat de mai multe ori. Din această cauză, dispozitivul s-ar fi descărcat și nu a mai putut fi folosit.
Chiar și de ziua sa sau în perioada în care Irina a venit în România, fiica lui a reușit să vorbească cu el doar prin intermediul lui Ioan Cassian, patronul azilului unde locuiește de aproape trei ani.
Imediat ce a avut din nou telefon, Irinel Columbeanu a început să își contacteze prietenii. Mulți dintre ei au primit mesaje după miezul nopții, în special cei care își serbau onomastica.
Fostul afacerist, vizitat de fiica sa
Contactat de Cancan, Irinel Columbeanu a afirmat că se bucură de timpul petrecut cu fiica sa, Irina, chiar dacă aceasta nu mai este în România de câteva săptămâni.
„Sunt bucuros că a venit fiica mea Irina din America la mine la azil să mă vadă și m-a scos la masa de prânz la Casa Doina”, a spus acesta pentru sursa menționată anterior. În această vară, Irina și-a vizitat tatăl la azil, l-a scos la masă și l-a ajutat să achite o parte din datorii, după care a plecat din țară.
Columbeanu: Am telefonul de când lucram la GSM
Fostul afacerist a declarat că are același telefon din perioada în care lucra la GSM și că este un Iphone. „Telefonul nu mi l-a adus Irina. Îl am de când mă ocupam cu telefoanele mobile de la GSM. E un Iphone de la Apple”, a spus Columbeanu.
Este de menționat faptul că acesta a avut acțiuni la firma de telefonie mobilă Alcatel în urmă cu 35 de ani, în anul 1990.
Recent, Ioan Cassian a declarat pentru Cancan că starea de sănătate a lui Irinel Columbeanu s-a îmbunătățit. „E bine. A mai pus și câteva kilograme”.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.