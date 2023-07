Irinel Columbeanu a ajuns la mila lui Mr. Pink

Irinel Columbeanu a revenit în țară, după vizita peste Ocean pentru a-și revedea fiica, Irina Columbeanu, stabilită în SUA alături de mama sa Monica Gabor. Milionarul s-a întâlnit inclusiv cu Mr. Pink, actualul soț al fostei sale soții, declarându-se plăcut impresionat de atitudinea miliardarului de origine chineză.

Irinel Columbeanu, impresionat de manierele lui Mr. Pink

Omul de afaceri a trecut prin Malibu, acolo unde locuiesc Monica Gabor și Mr. Pink, care l-a impresionat. ”Un domn”, îl caracterizează Irinel Columbeanu.

De asemenea, acesta a mărturisit că a ieșit și cu băiatul lui Mr. Pink, fratele vitreg al fiicei sale. Deși sunt frați vitregi, cei doi se înțeleg foarte bine, a mai observat milionarul roman, surprins de farmecul zonelor vizitate.

”Am fost prin toate locurile posibile, doar noi doi. Irina venea și mă lua cu mașina, de la hotel. M-am întâlnit și cu Monica și Mr. Pink. Am ieșit și cu băiatul lui, se înțelege foarte bine cu Irina. Mr. Pink s-a purtat foarte frumos, e un domn așa cum l-am considerat de la început.

Am mers la tot felul de restaurante. Am fost pentru prima oară și la ei la Malibu. E spectaculos, cu palmieri peste tot. Am fost să vedem și mașini de epocă. Ne-am întâlnit cu Mr. Pink, de Ziua Tatălui, pe 17 iunie, să sărbătorim”, a declarat Irinel Columbeanu citat de

Irina Columbeanu a devenit o adolescentă admirabilă

Romțnul nu își mai văzuse fata de 5 ani. Mai exact, din 2018, când actuala adolescentă s-a mutat în America alături de mamă. Irinel Columbeanu și-a regăsit fiica cu preocupările vârstei sale.

Irina Columbeanu deține mașină la 16 ani, legile din SUA permițându-le minorilor de această vârstă să conducă. Irina a venit în mod repetat să-l ia pe tatăl său de la hotel. Irinel Columbeanu s-a declarat surprins de cât de mult a crescut copilul avut cu Monica Gabor, dar și cât de frumos a cresut Irina.

Mr. Pink i-a plătit sejurul de 10.000 de dolari

”Prima întâlnire a fost la recepția hotelului unde am fost cazat. Ne-am luat în brațe. S-a înălțat foarte mult din 2018, de când nu ne-am văzut. Vrea să se ducă la tot felul de colegii. M-a întrebat pe mine, de m-aș pricepe eu. E interesată de psihologie în primul rând. Am stat fix o săptămână. Irina e foarte bine, a crescut frumos”, a mai subliniat Irinel Columbeanu pentru sursa menționată.

Întregul sejur al milionarului român, de aproape 10.000 de dolari, ar fi fost achitat de miliardarul chinez. În total Irinel Columbeanu a stat o săptămână în America pe banii lui Mr Pink.