Irina Columbeanu în atenția jurnaliștilor din America. Cum a reușit fiica lui Irinel să ajungă în presă

Mai nou, Irina Columbeanu face parte dintr-o organizație numită „Boys and Girls Club of Malibu”, datorită căreia a ajuns pe 24 iulie 2022 la un seminar de robotică. Elevii participanți au asamblat acolo 20 de roboți ce ar trebui să devină ajutor în recuperarea copiilor cu tulburări cerebrale. Programul, care este unul destul de complicat aduce împreună știința, tehnologia, ingineria și matematica pentru a veni în ajutorul copiilor cu probleme. „Acest program îi ajută pe tineri să învețe nu doar abilități STEM, ci și valoarea empatiei și importanța de a avea un impact pozitiv în viața cuiva. Pentru acest eveniment, adolescenții noștri au fost mai mult decât dispuși să se trezească la ora 5:30 dimineața pentru a-și dedica întreaga duminică acestui proiect. S-au îndrăgostit de acest program și solicită să fie incluși atunci când are loc vreun eveniment”, a declarat, pentru The Malibu Times, Violet Way, directoarea organizației „Boys & Girls Club of Malibu Teen Center”.

Irina Columbeanu : „Îmi doresc să devin chirurg cardiotoracic”

Fiica Monicăi Gabor a fost și ea intervievată de jurnaliști, moment în care le-a povestit ce înseamnă pentru ea această experiență. „De fiecare dată când particip la astfel de evenimente, plec plină de încântare, pentru că fac parte dintr-un proiect care schimbă în bine viețile copiilor. De asemenea, capăt cunoștințe pe care altfel nu le-aș fi învățat”, a spus Irina Columbeanu pentru The Malibu Times.

„Îmi doresc să devin chirurg cardiotoracic sau neurochirurg, iar pentru a realiza acest lucru sunt mereu în căutarea de noi oportunități STEM, pentru a-mi spori cunoștințele în domeniu și pe care sper să le folosesc pentru a salva vieți, într-o bună zi. Mă prefăceam că mașina pe care o construiam era pacientul meu și, cu fiecare pas pe care îl făceam, îmi imaginam că eram mai aproape de a salva o viață. Lucru pe care îl făceam atât în realitate, cât și în imaginația mea.”, a povestit Irina Columbeanu.

Mama ei, Monica Gabor, se mândrește cu ea de fiecare dată când are ocazia. Drept dovadă, la o fotografie publicată pe Instagram are descrierea „Binecuvântată să fiu mama ta”.