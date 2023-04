Irina Fodor, de la Pro TV la Antena 1. Puțini fani își aduc aminte ce rol avea prezentatoarea TV înainte să se ocupe de „Chefi la cuțite”

În anul 2018, Irina Fodor a debutat pe platourile de la Pro TV, alăturându-se ca și coprezentatoare a lui Pavel Bartoș în sezonul 8 al emisiunii Vocea României. În calitate de gazdă, aceasta a petrecut timp alături de concurenți în backstage, i-a încurajat și intervievat pentru a-i ajuta să se pregătească pentru momentele lor de performanță pe scenă.

Irina Fodor, coprezentatoare a show-ului Vocea României

Când a aflat că va fi coprezentatoare la Vocea României, Irina Fodor a fost extrem de încântată. Vedeta și-a exprimat atunci entuziasmul pentru rolul primit alături de Pavel Bartoș și a promis să ofere tot ce are mai bun.

„Am strigat de fericire când am primit vestea că fac parte din echipa Vocea României. Nu mă aşteptam la vestea asta, aşa că surpriza a fost cu atât mai mare. Eu, de când lucrez în televiziune, aproape de fiecare dată când am fost pe scenă sau în faţa camerelor, am avut noroc să fiu lângă oameni cu multă experienţă în domeniul ăsta şi aşa am prins şi eu curaj.

La fel e şi acum: atunci când eşti colegă cu Pavel Bartoş, uiţi de emoţii. Rolul meu la Vocea României e unul delicat sau cel puţin aşa îl percep eu. La mine se descarcă emoţiile celor care vin să susţină concurenţii: părinţi, soţi, fraţi, iubiţi sau iubite, prieteni”, a spus atunci Irina Fodor.

De la Pro TV la concurență

Ulterior, prezentatoarea TV i-a preluat rolul Ginei Pistol în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1, după ce aceasta din urmă a intrat în concediu de maternitate.

„Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari, încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise”, a declarat Irina Fodor.

Aceasta a declarat că preluarea proiectului de la jumătate nu a fost deloc ușoară, având în vedere că a trebuit să prindă firul poveștii pentru fiecare concurent în timpul desfășurării competiției, să fie atentă la glumele interne ale chefilor și să respecte regulile probelor, potrivit Cancan.