Pavel Bartoș, amintiri din perioada studenției. Sfatul primit de la Ștefan Iordache i-a ghidat întreaga carieră de actor

Pavel Bartoș este o vedetă a postul Pro TV, prezentând emisiunea „Românii au talent” alături de cântărețul Smiley. El a devenit cunoscut de pe scena teatrului, iar acum a revenit la actorie, dând viață unui personaj în filmul „Ramon”.

Vedeta a ajuns la vârsta de 48 de ani și se poate lăuda cu o carieră plină de succes. Invitat în cadrul unui podcast, actorul a povestit despre perioada studenției, când a primit cea mai importantă lecție pentru cariera sa. Sfatul a venit de la maestrul Ștefan Iordache, care l-a invitat pe Pavel Bartoș la o discuție prietenească.

În perioada când era student, vedeta Pro TV a participat la „Gala tânărului actor”, care se desfășura pe litoral. Faptul că nu a reușit să câștige niciun premiu l-a supărat, însă a urmat o lecție de viață pe care nu o va uita niciodată. La masa juriului se afla, printre alții, și Ștefan Iordache (1941-2008), care l-a chemat la el pe Pavel Bartoș.

„Nu era nimeni la masa lui. Un ospătar mi-a zis că mă cheamă maestrul, la masa lui. «Ești amărât, ăăă?», m-a întrebat. «Pentru bani?», a continuat. «Banii îi faci! Ce bei? O tărie… Aaa, bine».

Am vorbit destul de mult, nu prea eram atent. «Fii atent! Și eu am crezut că premiile îți dau, îți fac. Dacă vei fi bun, te vor lua regizorii, dacă nu, nu te vor lua, oricâte premii vei lua», mi-a mai zis. Am mai băut o tărie, apoi a concluzionat: «Mă, tu trebuie să reții că ești foarte talentat!». Apoi, am plecat.

Când am venit lângă ceilalți actori: «Băi, te-a chemat Iordache la masă!». Am realizat că am câștigat ultramarele premiu! La masa lui stătea doar cine voia el. Mi-am dat seama că m-a înțeles pe deplin. Ulterior, nu l-am mai întâlnit niciodată față în față, ci doar în spectacole. A fost o lecție de viață, pe care o realizezi după, nu atunci, pe loc”, a mărturisit Pavel Bartoș în cadrul podcastului „Fain și simplu” al lui Mihai Morar.

Ce lecții de viață a primit Pavel Bartoș de la vedetele alături de care a lucrat

Actorul a fost nevoit să își ia viața în propriile mâini încă de pe vremea când era un adolescent. Tatăl lui s-a stins din viață când era avea doar 16 ani și a trebuit să devină stâlpul familiei. Chiar dacă a trecut prin multe greutăți, nu blamează pe nimeni.

„Noaptea lucram la non-stop, ziua mergeam la facultate. Am fost salahor, am vândut mărțișoare la Cluj, am fost ospătar, am lucrat și într-un chioșc. În două cămăși am făcut tot liceul! Acum, după atâția ani, am foarte multe cămăși! Soția mă întreabă: «Ce faci cu ele?!». Am multe cu etichete. Chiar dacă mai dau din ele… Am «nșpe» mii de cămăși, dar tot două folosesc”, a mai povestit artistul.

A învățat multe lecții de viață de-a lungul timpul și mereu când apărea o problemă în viața sa, își amintea de învățătura primită de la cel care i-a dat viață: „înainte de a da vina pe alții, dă vina pe tine! Chiar dacă din start pare mai simplu și-ți vine să dai vina pe alții”.

Legat de Smiley, Bartoș susține că „este o mare lecție pentru mine! – nu l-am auzit niciodată vorbind de rău pe cineva. Își face mai simplă viața. «Poate n-a fost ziua lui azi», spune când mai suntem cârcotași și zicem de ăla că nu e bun, de ălălalt că nu e bun”.