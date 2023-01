Spectacol de zile mari la „Românii au talent”. Un număr de senzație a primit Golden Buzz, de la Smiley și Pavel Bartoș. Foto

Spectacol de zile mari la „Românii au talent”. Cei doi membri s-au antrenat la „The Bivash Academy of Dance”, care este una din cele mai prestigioase academii de dans din India. Acolo s-au cunoscut și au început să concureze în competiții naționale de dans din India sub numele de Bad Salsa.

Pe plan internațional, duo-ul a participat și la emisiunea ITV Britain’s Got Talent: The Champions și la cel de-al cincisprezecelea sezon al emisiunii NBC America’s Got Talent, unde au fost finaliști.

Cei doi se antrenează între 8-12 ore pe zi

Bivash Sardar (23 de ani) și Sri Janak (13 ani) se antrenează 8-12 ore pe zi pentru a avea aceste performanțe. Ei nu numai că urmează un program foarte strict, ci și o dietă la fel de strictă. Dansatorii i-au uimit pe jurați cu mișcările și acrobațiile lor. Smiley și Pavel Bartoș au apăsat pentru a doua oară butonul de Golden Buzz.

Sursa foto: protv.ro.

Indienii au avut un număr uimitor de dans și acrobație în prima ediție din sezonul 13 al talent-show-ului „Românii au talent”. Dansatorii i-a făcut pe Smiley și Pavel Bartoș să apese de două ori Golden Buzz-ul: o dată pentru fenomenul Rareș Prisacariu, a doua oară pentru duoul indian Bad Salsa Group. Numărul lor fantastic de dans, cu elemente spectaculoase de gimnastică și acrobație, a surprins publicul, juriul și pe cei doi prezentatori. Dansatorii au fost aplaudați în picioare.

Sursa foto: protv.ro.

„Am venit aici să ne reprezentăm țara”, a spus Bivash înainte de momentul artistic care a umplut scena de enregie. „Ce demență!“, a comentat Andi Moisescu la finalul dansului.

Sursa foto: protv.ro.

„Sunt foarte tari oamenii ăștia doi. Au făcut spectacol. Nu-mi vine să cred că ea are 13 ani. Și mai au ceva. Cred că e o chestie caracteristică indienilor: au modestie“, a spus Dragoș Bucur.

Sursa foto: protv.ro.

„E clar că avem de-a face cu niște oameni extrem de pasionați de dans și că, indiferent de condițiile în care trăiesc, ei dansează și unii reușesc să iasă din mediul acela. Asta apeciez cel mai mult“, a spus Andra. „Smiley, Pavel, ne-ați făcut și nouă un cadou, să-i vedem din nou în semifinală. Vă mulțumim!”, a mai spus artista, potrivit protv.ro.