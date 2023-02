Smiley recunoaște că e greu să fii tată de fată: Eu mă gândesc deja când se mărită, am toate filmele astea

Smiley este unul dintre cei mai iubiți artiști din România, dar și un familist convins. Atât el cât și Gina Pistol au fost mereu în lumina reflectoarelor, dar Smiley a refuzat să își expusă fiica la o acest tip de atenție.

Multe emoții

Josephine va împlini anul acesta, în luna martie doi ani, iar Smiley și Gina Pistol au început deja să caute grădinița ideală pentru fiica lor.

Smiley recunoaște că este emoționat de acest moment, dar spune că are deja toate temerile pe care le au tații de fete. „Trebuie să mă gândesc deja la grădiniță. Bine, eu mă gândesc deja când se mărită, am toate filmele astea, se derulează toate în același timp.

Deocamdată da, asta e prima, nu e o teamă, e doar o certitudine că va fi foarte greu. O să fie greu și pentru ea și pentru noi, dar e normal să se întâmple“, a spus Smiley.

Alături de familie

Deși are un program extrem de încărcat, artistul încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de fiica sa. La începutul acestui an el și Gina Pistol au avut parte de o vacanță în familie alături de Josephine. „Cred că îmi petrec destul de mult timp cu fata mea, cu familia și mă străduiesc ca și în plecările pe care le am să iau familia cu mine“, a mai spus artistul.

Smiley și-a ferit fata de privirile curioșilor și a refuzat să o expună în mediul online. Când va mai crește, Josephine va afla cu siguranță că are un tată celebru, dar artistul spune că nu se teme de acel moment. „ Păi o să fie ca noi. Mie mi se pare că suntem niște oameni cât se poate de normali la cap și cât se poate de umili. Copiii emulează ceea ce văd la părinți, copiază ce văd la părinți“, a mai spus Smiley, potrivit cancan.ro.