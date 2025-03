Justitie Dosarul în care Călin Georgescu este cercetat sub control judiciar, conexat cu cel al grupării Potra







Dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de șase infracțiuni ar putea fi conexat cu cel al grupării Potra. Întrucât „există probe și elemente ce converg către același tip de infracțiuni, într-un tablou care conturează și mai bine, la acest moment, planul de răsturnare a ordinii constituționale prin mijloace nelegale”, decizia ar putea fi luată în următoarea perioadă, potrivit gandul.ro.

Dosarul lui Călin Georgescu ar putea fi conexat cu cel al grupării lui Horațiu Potra

Fostul candidat la prezidențiale este acuzat de șase infracțiuni, printre care fals în declarații, instigare la acțiuni contra ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Astfel, el a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În urma plasării sub control judiciar, Georgescu are mai multe obligații și interdicții. El trebuie să se prezinte la poliție o dată pe săptămână. De asemenea, nu are voie să părăsească țara, să folosească sau să dețină arme și nu poate publica mesaje legionare, fasciste, xenofobe sau rasiste pe rețelele sociale.

Judecătorii au respins contestația lui Georgescu la măsura controlului judiciar, în dosarul în care este cercetat pentru instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Ce acuzații îi aduc procurorii

Călin Georgescu este oficial acuzat de procurori de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și alte infracțiuni. Acestea includ inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob, promovarea cultului persoanelor responsabile de genocid și crime de război, precum și publicarea de idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

De asemenea, fostul candieat la prezidențiale este acuzat de fals în legătură cu sursele de finanțare ale campaniei sale electorale.

Dosar penal pe numele lui Horațiu Potra. Ce legătură ar fi existat între cei doi

Un nou dosar penal ar fost deschis pe numele lui Horațiu Potra pentru instigare la perturbarea ordinii constituționale, potrivit Antena 3.

Horațiu Potra, liderul grupării de mercenari, i-a îndemnat pe militarii români să ia atitudine și să-și aresteze generalii.

„Rușine acelor generali care nu au acționat până acum și au acceptat lovitura de stat. Ieșiți, militari români, respectați-vă jurământul”, a afirmat Potra.

În mesajul său, liderul mercenarilor a vorbit despre o „lovitură de stat”.

„Mesaj către toți militarii români, adevărații militari români care au jurat să-și apere patria și neamul și au depus un jurământ sacru: ieșiți acum, ieșiți cu armele și arestați-i pe toți cei care au dat lovitura de stat, absolut pe toți”, a adăugat el.

În locuința sa, procurorii Parchetului General au găsit sume mari de bani, arme și muniție:

„Arestați-i pe toți și dacă generalii voștri încearcă să vă oprească, arestați-i și pe ei”, a adăugat el.

Horațiu Potra se află pe lista persoanelor urmărite general în acest dosar, alături de fiul și nepotul său. Aceștia sunt acuzați de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.