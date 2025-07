Monden Irina Columbeanu vrea să-și scape tatăl de datorii. Ajutor nesperat pentru Irinel







La scurt timp după ce a ajuns în România, Irina Columbeanu și-a vizitat tatăl, Irinel Columbeanu, aflat într-un azil din Ghermănești.

Irina Columbeanu revine în România și își vizitează tatăl la azil

Fiica fostului om de afaceri a fost prezentă zilnic la instituție, petrecând timp cu părintele său și arătându-și implicarea într-un mod hotărât. Potrivit patronului azilului, Ion Cassian, Irina a declarat că își va asuma în totalitate responsabilitatea pentru îngrijirea tatălui său.

„Irina mi-a zis că acum e majoră și de aici înainte se va ocupa ea de tatăl ei, inclusiv de datoriile pe care el le are. Acum, ce o face și Irina, ce o vrea, nu e treaba mea. E teleghidată de maică-sa. E treaba lor ce vorbesc. Eu nu mă amestec”, a spus Ion Cassian.

„O să avem grijă de el câte zile i-o da Dumnezeu”

Cassian a mai explicat că, încă de la început, și-a asumat riscul de a-l primi pe fostul milionar de la Izvorani în azil, cunoscând situația sa financiară. A declarat că a mai oferit sprijin și altor persoane publice aflate în dificultate și că, pentru el, gestul este unul uman, nu financiar.

„De la început, de când am fost de acord, știam că fac muncă patriotică. Dar mi-am asumat. Am făcut de multe ori asta, să ajut. Și nu doar cu Zina Dumitrescu și cu Irinel. Consider că în viață nu banul e totul. Și nici matematica. O să avem grijă de el câte zile i-o da Dumnezeu. Iar acum e mult mai bine, s-a și îngrășat. E spălat, e îngrijit. E pe mâini bune”, a afirmat Cassian.

Absența Irinei ridică semne de întrebare

Deși la început Irina Columbeanu s-a implicat activ în vizitele și îngrijirea tatălui ei, în ultimele zile aceasta nu a mai apărut la azil. Ion Cassian a observat lipsa și presupune că ar fi plecat la rudele din partea mamei sale, Monica Gabor, în Bacău.

„De când a venit în țară, a venit la el zi de zi. Ori a stat aici cu el, ori au ieșit să ia masa împreună. Chiar îl iubește pe taică-su și are grijă de el. Nu-l neglijează. Doar că de câteva zile nu a mai dat niciun semn. Probabil s-o fi dus la Bacău, la rudele mamei sale. Anul acesta nu au fost încă plecați pe nicăieri”, a declarat patronul azilului.