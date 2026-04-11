Iranul și-a creat o rețea extinsă și durabilă în SUA. Documente recente indică o strategie pe termen lung

Iranul și-a creat o rețea extinsă și durabilă în SUA. Documente recente indică o strategie pe termen lung
O investigație recentă publicată de National Union for Democracy din Iran aduce în prim-plan o temă sensibilă pentru securitatea și politica externă americană: presupusa dezvoltare, pe parcursul a aproape cinci decenii, a unei rețele instituționale de influență asociate Republicii Islamice Iran pe teritoriul Statelor Unite, potrivit Jerusalem Post.

Analiza sugerează că această prezență nu s-ar limita la activități clasice precum spionajul sau eludarea sancțiunilor, ci ar implica o infrastructură mai complexă, construită în jurul unor organizații religioase, educaționale și comunitare.

Concluziile raportului vin într-un context tensionat în relațiile dintre Statele Unite și Iran, marcat de sancțiuni, confruntări indirecte în Orientul Mijlociu și acuzații reciproce privind ingerințele externe.

Originea unei strategii ideologice transnaționale în Iran

Pentru a înțelege premisele acestui fenomen, mai multe surse internaționale, inclusiv analize ale Council on Foreign Relations și Brookings Institution, arată că liderii revoluției iraniene din 1979 au conceput transformarea regimului nu doar ca un eveniment intern, ci ca pe un proiect cu dimensiune globală.

Troleibuze noi în București, echipate cu alcooltest integrat. Vehiculele nu pornesc dacă șoferul a băut
Troleibuze noi în București, echipate cu alcooltest integrat. Vehiculele nu pornesc dacă șoferul a băut
SUA și Iranul negociază în Pakistan. Ce se știe până acum și care au fost pozițiile inițiale. Live text
SUA și Iranul negociază în Pakistan. Ce se știe până acum și care au fost pozițiile inițiale. Live text

Fondatorul republicii islamice, Ruhollah Khomeini, a promovat ideea exportului revoluției, concept continuat ulterior de succesorul său, Ali Khamenei.

Potrivit acestor analize, Iranul a utilizat atât instrumente militare (prin intermediul unor grupări precum Hezbollah), cât și metode mai subtile, inclusiv influența culturală și religioasă.

Raportul NUFDI susține că, în cazul Statelor Unite, această strategie ar fi fost adaptată la specificul mediului democratic american, unde influența se construiește mai eficient prin instituții decât prin structuri clandestine.

Fundații, moschei și organizații: arhitectura unei rețele

Un element central menționat în raport este Alavi Foundation, o organizație nonprofit cu sediul la New York. Potrivit documentelor judiciare analizate anterior de publicații precum Reuters și The New York Times, fundația a fost investigată de autoritățile americane pentru presupuse legături cu statul iranian.

Autoritățile SUA au încercat, în trecut, confiscarea unor active ale fundației, inclusiv o clădire de pe Fifth Avenue, invocând suspiciuni privind încălcarea sancțiunilor. Fundația a respins acuzațiile, însă cazul a rămas un exemplu frecvent citat în discuțiile despre influența iraniană.

Moschee Ohio

Moschee Ohio / sursa foto: captură video

Raportul NUFDI afirmă că această fundație ar fi sprijinit financiar zeci de organizații din SUA, inclusiv centre islamice, școli și programe pentru tineri. În acest context, instituțiile respective sunt descrise ca „noduri” într-o rețea mai largă, în care educația religioasă și activitățile comunitare joacă un rol esențial.

Un analist citat în raport a declarat:

„O caracteristică comună în toate regiunile analizate este investiția consistentă în formarea unei perspective favorabile regimului în rândul copiilor și adolescenților”.

Universitățile și organizațiile studențești din Iran

Un alt capitol al raportului se concentrează asupra mediului universitar, considerat un teren fertil pentru dezvoltarea influenței ideologice. Este menționat grupul Muslim Students Association, în special filiala sa persană.

De-a lungul timpului, instituții precum FBI și audieri din Senatul Statelor Unite au semnalat posibile riscuri asociate unor astfel de organizații, inclusiv utilizarea lor pentru colectarea de informații sau influență ideologică. Totuși, aceste acuzații au fost contestate și rămân subiect de dezbatere.

Analize publicate de Carnegie Endowment for International Peace subliniază că universitățile occidentale sunt frecvent vizate de state străine pentru influență, nu doar de Iran, ci și de actori precum China sau Rusia.

Modelul „școală–moschee” și extinderea regională

Raportul descrie dezvoltarea unui model instituțional replicabil, bazat pe asocierea dintre centre religioase și instituții educaționale. Un exemplu invocat este Islamic Education Center din Potomac, Maryland.

Conform datelor citate, astfel de centre oferă servicii variate – de la educație la activități comunitare – creând un ecosistem stabil, capabil să transmită valori și idei pe termen lung.

Publicații precum BBC și The Guardian au analizat anterior modele similare de influență utilizate de diferite state, subliniind dificultatea de a distinge între activitatea religioasă legitimă și influența politică externă.

Cazuri controversate și episoade istorice

Raportul face referire și la episoade mai vechi, inclusiv asasinarea diplomatului iranian disident Ali Akbar Tabatabai în 1980, în Maryland. Cazul a fost documentat de presa americană și este considerat unul dintre primele incidente de violență politică legate de Iran pe teritoriul SUA.

De asemenea, sunt menționate figuri și organizații din statul Virginia și orașul Dearborn, Michigan – o comunitate cunoscută pentru populația sa numeroasă de origine arabă și musulmană.

În Dearborn, instituții precum Islamic Center of America sunt prezentate ca exemple de influență comunitară extinsă. Totuși, aceste instituții funcționează legal și sunt parte a vieții religioase locale, iar orice acuzație privind legături politice rămâne subiect de dispută.

Dificultatea diferențierii între religie și influență politică

Una dintre principalele concluzii ale raportului este dificultatea autorităților occidentale de a diferenția între libertatea religioasă și influența statelor străine.

Experți citați de Chatham House și Atlantic Council arată că democrațiile liberale sunt vulnerabile în fața unor astfel de strategii, deoarece protejează libertatea de asociere și exprimare.

Această situație creează un echilibru delicat între securitate și drepturi civile, în care măsurile de control pot genera controverse politice și juridice.

Contextul actual și implicațiile pentru viitor

În 2026, pe fondul escaladării tensiunilor regionale și al confruntărilor indirecte dintre SUA și Iran, subiectul influenței externe capătă o relevanță crescută.

demonstratie pro-iran, SUA

demonstratie pro-iran, SUA / sursa foto: captură video

Autoritățile americane au intensificat monitorizarea activităților asociate Iranului, inclusiv în domeniul propagandei și al finanțării organizațiilor.

Un analist citat în raport a afirmat:

„Republica Islamică a construit această rețea pentru a supraviețui oricărei administrații prezidențiale. Întrebarea nu este dacă există, ci cum a fost posibil să funcționeze atât de mult timp și cum poate fi contracarată”.

În același timp, experții avertizează că nu toate instituțiile religioase sau comunitare pot fi asociate automat cu influența politică, iar generalizările pot avea consecințe sociale și politice semnificative.

Tema influenței Republicii Islamice Iran în Statele Unite, complexă și controversată

Tema influenței iraniene în Statele Unite rămâne una complexă și controversată, situată la intersecția dintre securitate națională, libertăți civile și geopolitică.

Raportul NUFDI aduce în atenție o posibilă dimensiune structurală a acestei influențe, însă concluziile sale necesită evaluări suplimentare și verificări independente.

Într-un context global în care competiția între state se extinde dincolo de domeniul militar, către cel informațional și societal, cazul Iranului reflectă o tendință mai largă, în care influența se exercită nu doar prin forță, ci și prin instituții, idei și rețele comunitare.

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

