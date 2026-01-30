Iranul își dotează armata cu 1.000 de drone, în timp ce Trump amenință cu o lovitură „mult mai dură”

Autoritățile de la Teheran au anunțat recent desfășurarea a aproximativ 1.000 de noi „drone strategice” în cadrul forțelor armate iraniene, pe fondul escaladării tensiunilor cu Statele Unite și al avertismentelor privind o posibilă lovitură militară americană, potrivit Daily Express.

Informația a fost confirmată de agenția de presă iraniană Tasnim, cunoscută pentru legăturile sale cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Potrivit Tasnim, decizia de a nu face publice imagini cu noile echipamente militare a fost justificată prin necesitatea protejării „secretelor militare”.

Anunțul vine într-un context regional tensionat, marcat de mișcări militare semnificative și de schimburi dure de declarații între liderii celor două state.

Anunțul Iranului urmează declarațiilor președintelui american Donald Trump, care a confirmat trimiterea unei „armade” de nave militare în zona Golfului.

Potrivit liderului de la Casa Albă, flota este condusă de portavionul Abraham Lincoln și reprezintă o desfășurare mai amplă decât cea realizată anterior în cazul Venezuelei.

Într-un mesaj publicat miercuri pe platforma Truth Social, Donald Trump a afirmat că această forță navală este „pregătită, dispusă și capabilă să își îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă va fi necesar”.

Președintele a făcut referire directă la „Operation Midnight Hammer”, numele de cod al raidurilor aeriene americane asupra facilităților nucleare iraniene din luna iunie a anului trecut, avertizând că un eventual nou atac ar fi „mult mai grav”.

În mesajul său, Trump a transmis: „O armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se deplasează rapid, cu mare putere, entuziasm și scop. Este o flotă mai mare, condusă de marele portavion Abraham Lincoln.

Sperăm că Iranul va veni rapid la masa negocierilor și va accepta un acord corect și echitabil – Fără arme nucleare. Timpul se scurge”.

El a adăugat: „După cum le-am spus Iranului și anterior, Faceți un acord! Nu au făcut-o și a urmat Operation Midnight Hammer, o distrugere majoră a Iranului. Următorul atac va fi mult mai dur”.

Răspunsul autorităților iraniene nu a întârziat să apară. Un consilier de rang înalt al liderului suprem Ali Khamenei a declarat că „o lovitură limitată este o iluzie”.

În același comunicat, oficialul a precizat: „Orice acțiune militară a Americii, din orice punct de plecare și la orice nivel, va fi considerată începutul unui război, iar răspunsul va fi imediat, total și fără precedent, vizând inima Tel Avivului și toți susținătorii agresorului”.

Presa iraniană a reflectat intens posibilitatea unor opțiuni militare americane, subiectul fiind tratat pe larg pe primele pagini ale publicațiilor naționale.