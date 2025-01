iPhone sub 500 de dolari! Cel mai accesibil dispozitiv din gama Apple

În contextul lansării seriei iPhone 17 din această toamnă, Apple pregătește în mod discret lansarea unui alt model important: iPhone 16E, următorul dispozitiv din gama SE, programat pentru luna martie.

Primele imagini cu machete ale dispozitivului, expuse de leaker-ul Sonny Dickson, arată detalii despre un design inspirat de iPhone 14, dar cu unele ajustări care sugerează un model mai simplu și accesibil.

Noul design al iPhone-ului 16E prezintă un spate plat, fără „insula”, caracteristică pentru cameră, având o singură cameră foto, un microfon și un blitz, evocând simplitatea iPhone-ului 4.

De asemenea, marginile telefonului păstrează designul clasic Apple, iar prezența tăviței pentru SIM sugerează că acest model va menține compatibilitatea cu cartelele fizice în continuare, comparativ cu modelele de top, care au fost lansate recent.

First look at the iPhone SE 4 Dummy pic.twitter.com/qL0COgmPPA

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) January 16, 2025