Sport Ionuț Codorean dezvăluie ce le cereau jucătorii medicilor







Ionuț Codorean, fost fotbalist, care în cele din urmă a ales cariera de medic povestește că la echipe era o adevărată provocare să fii doctor. Nu de alta, dar fotbaliștii erau puși pe șotii.

Ionuț Codorean învățat cu fotbaliștii

Fostul jucător la junior, care ulterior s-a făcut medic a devenit o sursă de contacte pentru antrenorii echipelor de fotbal. Nu de alta, dar cunoaște medici care pot asista jucătorii. Așa s-a întâmplat și când era zenga antrenor la Steaua. ”Mă sună MM și-mi zice ”băi Ionuț, găsește-mi și mie un doctor”. Și îl propun pe Radu Paligora.

Și m-am dus și eu acolo. Și i-am zis: ”măi, Radule, fii atent! Nu intri în nicio camera la niciun fotbalist fără mine. Deci nu intri, mă aștepți și mergem împreună la ei”. Îi cunoșteam, pe Tudorică, pe Nae, pe Florentin Dumitru, pe cei bătrâni din echipă. Bineînțeles că el, cum a ajuns acolo, pac s-a dus în camere.

Apoi vine la mine cu o hârtie. ”Băi fii atent, că am fost la Tudorică și la Nae și mi-au zis că să le dau lopatină și cimitiridină. Ce sunt astea că nu știu de ele”. Zic, băi, Radule, nu ți-am zis să nu te duci la ăștia?”, a explicat râzând Ionuț Codorean

”Nu am putut fi la fel de bun ca Lăcătuș, așa că m-am lăsat

Ionuț Codorean a avut o mare pasiune pentru fotbal. În adolescență acesta a jucat la Steaua. ”Aveam o viteză bună, dar nu puteam ajunge fotbalist la Steaua. Eu la un moment dat am crezut că pot să fiu ca Boloni și doctor și fotbalist.

Dar în clasa a 11-a când am văzut cât am de învățat am stat și m-am gândit: am șanse la fotbal? N-am șanse la nivelul la care voiam eu. E o glumă că din cauza lui Lăcătuș m-am lăsat. Dar dacă nu eram la fel de bun ca el, nu mai avea sens. Eram copii de mingi la aproape toate meciurile mari din 1986-1989”, a mai povestit medicul.