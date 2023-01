Fostul fotbalist al lui Becali s-a pocăit. „Nu am fost ușă de biserică”. Credința i-a salvat viața

Marian Aliuță a anunțat că s-a pocăit după ce și-a înșelat soția și că și-a schimbat viața. Toate greșelile pe care le-a făcut l-au apropiat de Dumnezeu și a reușit să o împace pe partenera lui. Cu toate că a fost infidel, sportivul a declarat că a iubit-o mereu pe femeia de acasă.

„Vreau să mă botez în apa Iordanului. Nu am fost ușă de biserică, am fost și eu prins, văzut prin ziare. Niciodată nu s-a pus problema să divorțez. Nu am vorbit, am încercat să fiu cuminte prin curte, prin casă, dar avem o relație foarte frumoasă. Ne iubim. S-a supărat când m-a văzut prin ziare, dar am o femeie inteligentă și e foarte ușor să termin cu cineva și să iei pe altul. Eu cred că orice bărbat face aceași lucru. Nu cred că există bărbat să nu greșească”, a mărturisit Marian Aliuță, la Antena Stars.

Marian Aliuţă, implicat în mai multe scandaluri

În urmă cu 20 ani, Gigi Becali s-a împrumutat cu bani de la Nuțu Cămătaru și a dat vina pe Florentin Dumitru, Mirel Radoi şi Marian Aliuţă. Aceștia ar fi avut o serie de probleme cu interlopul din cauza patronului FCSB.

„Eu ştiu un conducător din România care a luat bani mulţi de la Nuţu Cămătaru. Nuţu Cămătaru a ajutat fotbalul, nu l-a distrus! A dat împrumut de sute de mii de euro la un patron. Acel om a ţinut echipa cu banii de la Nuţu Cămătaru. Uite că a făcut-o. O echipă tare din Bucureşti”, a declarat Dumitru Dragomir.

Și Marian Aliuță a recunoscut că Gigi Becali l-a lăsat amanet la Nuțu Cămătaru oentru bani.

„Aşa e! Eu mă mai vedeam cu Nuţu în perioada aia şi îmi spunea „Ai grijă cum mergi! Să nu-ţi rupi piciorul, că am actele aici!”. În perioada aia, nea Gigi nu prea avea bani cash, avea terenuri, nu prea se vindeau, aşa că lua bani d ela Nuţu şi trebuia să lase o garanţie”, a spus Marian Aliuţă.

La rândul său Florentin Dumitru a confirmat povestea: „La un moment dat, eu, Aliuţă şi Rădoi eram daţi cumva. La momentul ala, când venea cu bani nea Gigi, lua de la Nuţu. Eram daţi acolo, aveam foile în alb. Nu l-am cunoscut faţă în faţă pe Nuţu Cămătaru. Nici nu îmi doresc. Eu mă feresc de lucrurile astea”, a apus Florentin Dumitru.