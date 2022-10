Prințul William, gelos dar infidel. Kate Middleton, pusă într-o ipostază jenantă

Prințul William a încercat să stea departe de scandaluri, dar nu pentru mult timp. După o ceartă de proporții cu fratele lui, prințul Harry, el și-a stricat relația și cu tatăl său, Regele Charles. Acesta a aflat că fiul său păstrează legătura cu o fostă iubită, lucru inadmisibil în Familia Regală.

În noua cartea a lui Christopher Andersen, denumită „Brothers and Wives: Inside the Private Lifes of William, Kate, Harry, and Meghan” au ieșit la iveală mai multe detalii despre perioadă când William era la începutul relației cu Kate Middleton. Acesta nu și-ar fi dorit o relație serioasă, ci să „testeze terenul”.

Una dintre fostele iubite ale prințului, Jecca Craig, i-a făcut mari probleme în relația cu Kate Middleton. Aceasta a păstrat legătura cu William, chiar dacă el își refăcuse viața. Fiul lui Charles și-a petrecut, la începutul relației cu Kate, o parte din vară în Kenya, țara natală a lui Craig, dar fără viitoarea soție.

Prințul William se vedea cu fosta iubită pe ascuns

Kate nu a mai vrut să fie „amenințată și umilită” și i-a interzis să mai meargă în locul în care se vedea cu fosta iubită. Chiar dacă William a ținut cont de aceasta, el a participat la mai multe nunți la care a fost și Jecca Craig, iar Middleton s-a simțit „exclusă în mod evident”.

Regele Charles ar fi avut o discuție serioasă cu William și l-ar fi rugat să renunțe definitiv la fosta iubită. Acesta s-a regăsit în povestea lui. „Nu trebuie să continui să faci asta, William. Nu este corect pentru Jecca.”

Cu toate astea, unele surse au declarat că marea problema a lui Kate era imaginea, nu infidelitatea lui William.

Kate Middleton l-a făcut gelos pe William

Nu doar Kate Middleton a avut parte de momente tensionate, ci și William. Cuplul ar fi luat o pauză la începutul relației, iar ducesa s-ar fi împăcat cu un fost coleg de liceu. Fratele lui Harry nu a suportat să își vadă aleasa cu altcineva și a devenit gelos.

„Cred ca atunci nu am fost foarte fericită în legatură cu acest lucru, dar de fapt m-a făcut o persoană mai puternică”, a spus Kate, după ce s-a aflat că se împăcase cu fostul coleg, Henry Ropner.