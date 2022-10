Regele Charles, pus la punct de Meghan Markle cu patru cuvinte. Reacția suveranului

Meghan Markle și Prințul Harry s-au căsătorit pe 19 mai 2018, în Capela St Geroge de la Castelul Windsor, după ce și-au anunțat logodna în luna noiembrie a anului precedent. Perioada premergătoare ceremoniei nu a fost, însă, una liniștită.

Biograful regal Robert Hardman a oferit o perspectivă asupra a ceea ce s-a întâmplat, inclusiv asupra răspunsului lui Meghan la gestul amabil al regelui Carol al III-lea, care l-a lăsat pe monarh oarecum surprins. Informațiile apar în cartea „Queen of Our Times: Viața Elisabetei a II-a, publicată anul acesta de Robert Hardman.

În perioada premergătoare nunții, au existat multe speculații cu privire la faptul dacă tatăl lui Meghan, Thomas Markle, o va conduce la altar. Meghan a dat o declarație în zilele dinaintea nunții, confirmând că tatăl ei nu va participa la ceremonie. S-a vorbit că acesta suferise o operație la inimă.

„Nu, nu, nu. Din păcate, tatăl meu nu va participa la nunta noastră. Întotdeauna am ținut la tatăl meu și sper că i se poate oferi spațiul de care are nevoie pentru a se concentra asupra sănătății sale. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au oferit mesaje generoase de susținere. Vă rog să știți cât de mult Harry și eu așteptăm cu nerăbdare să împărtășim ziua noastră specială cu voi”, declara, la vremea respectivă, Meghan Markle.

S-a vorbit atunci că mama lui Meghan, Doria Ragland, o va conduce pe ducesă la capela St George, dar viitorul socru al acesteia a intervenit apoi. Dar, potrivit cărții lui Hardman, răspunsul pe care l-a primit Charles când s-a oferit să facă onorurile nu a fost „chiar ceea ce se aștepta”.

Regele Charles, dezamăgit de Meghan Markle

Charles îi spusese lui Meghan că ar fi bucuros să o însoțească, dar ducesa de Sussex l-a surprins cu răspunsul său: „Să ne întâlnim la jumătatea drumului”. Hardman a povestit că ea a vrut să își facă marea intrare singură. „Simțindu-și compasiunea pentru viitoarea sa noră, Prințul de Wales s-a oferit să intervină, spunând că ar fi onorat să o escorteze pe Meghan pe culoarul Capelei St George până la altar. Răspunsul, potrivit unui prieten, nu a fost chiar ceea ce se aștepta: „Ne putem întâlni la jumătatea drumului?”, a scris Hardman în cartea sa, potrivit express.co.uk.

Ce spunea Harry despre gestul tatălui său

Cu toate acestea, Harry a povestit într-un documentar pentru BBC că tatăl său a fost foarte emoționat că a condus-o pe Meghan la altar. Ducele de Sussex a spus că el a fost cel care l-a rugat inițial pe Charles, dar a adăugat că tatăl său știa ce urmează și a fost de acord imediat: „L-am rugat și cred că știa că va veni, iar el a spus imediat: Da, bineînțeles, voi face tot ce are nevoie Meghan și sunt aici pentru a te susține”.

De asemenea, Harry i-a mulțumit ulterior lui Charles într-un discurs emoționant ținut la o petrecere în grădină la Palatul Buckingham pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a regelui, care a avut loc în 2018, după nuntă.

Potrivit cărții Angelei Levin, Camilla: From Outcast to Queen Consort, publicată în acest an, Harry a ținut un discurs „emoționant”, mulțumindu-i tatălui său pentru modul „grijuliu” în care a însoțit-o pe Meghan la jumătatea drumului spre altar.

Levin a adăugat că, la acea vreme, Meghan a fost văzută ca o „gură de aer proaspăt” pentru monarhie, existând o „mare bucurie” că Harry a găsit o femeie pe care să o iubească și să facă față vieții în lumina reflectoarelor. De când Meghan și Harry au anunțat că se retrag din rolurile lor de membri seniori ai familiei regale, în urmă cu mai bine de doi ani, relațiile dintre duce și ducesă și restul familiei regale au fost tensionate.