Adevărul despre relația Țiriac-Becali. Cum îi spune fostul tenisman latifundiarului

Ion Țiriac a citat o expresie des folosită de Gigi Becali, pe care l-a și numit „prietenul meu din fotbal”.

Miliardarul a simțit în repetate rânduri să-i răspundă Serenei Williams cu aceeași monedă, atacând-o.

Ion Țiriac l-a numit pe Gigi Becali „prietenul meu din fotbal”

„Unde suntem? Pe ce lume suntem? Când după un an de zile vine cineva şi spune „da, atât am săpat să vedem de unde vine ăsta. Am mai găsit altceva, paşaportul biologic”. L-ai găsit acum şase luni? Păi şi şase luni ce ai făcut?

De ce nu ai venit în ziua aia să îmi spui că este nu ştiu cine? De ce şase luni? Ai controlat-o de 380 de ori în 10 ani. De ce şase luni? Cum spune prietenul meu din fotbal, domnul Becali, „e o treabă care nu e””, a declarat Ion Ţiriac.

Reacția lui Țiriac vine ca urmare a ironiilor îndreptate de Serena Williams spre Simona Halep.

După ce Simona Halep a fost suspendată din tenis, Serena Williams a scris pe rețelele sociale: „8 este un număr mai bun”, a scris sportiva internațională.

Pasionații de tenis au speculat pe larg, iar numeroși dintre ei cred că Serena Williams face referire la finala înfrântă de la Wimbledon (în 2019, cu un scor de 2-6, 2-6) împotriva Simonei Halep.

Dacă s-ar fi impus în ultimul act de la All England Club, americanca ar fi ajuns la opt titluri pe iarba londoneză.

Milionarul o desființează pe Williams

Zilele trecute, fostul jucător de tenis Ion Țiriac a catalogat problema legată de doping în care este implicată Simona Halep ca fiind o chestiune care ridică semne de întrebare.

El a pus sub semnul întrebării atât investigația, cât și procesul legat de acest caz. Acesta a făcut referire și la Serena Williams.

Făcând referire la momentul în care americanca a sugerat că titlul de la Wimbledon din 2019 ar trebui retras Simonei Halep și acordat ei, Ion Țiriac i-a dat replica.

„Dar eu înțeleg că Serena a avut derogări la medicamente. Nu o dată sau nu de două ori. De 5-7-10 ori, cât a stat la dumnealui (n.r. la antrenorul Patrick Mouratoglou). Eu m-aș întreba cum a câștigat toate Wimbledon-urile.

Serena a zis „Halep m-a bătut în 38 de minute. Mi-a dat o palmă cum nu am luat toată viața mea. Ce ar fi să mai cer un Wimbledon?”. Dar celelalte cum au fost?”, a spus Ion Țiriac.

Gigi Becali, uimit de decizia prietenului său de a-și cumpăra cavou de 100.000 de euro

Relația apropiată dintre Țiriac și Becali nu a fost niciodată dezvăluită, cei doi păstrând mai degrabă o anumită distanță în spațiul public.

În luna mai, patronul FCSB a comentat o decizie luată de alt miliardar din România, Ion Țiriac, fostul campion la dublu de la Roland Garros.

Țiriac ar fi achiziționat un mormânt în cimitirul Bellu, cheltuind aproximativ 100.000 de euro. La această achiziție, Becali a rămas uimit și a spus:

„Fiecare face ce vrea cu banii lui, nu condamn pe nimeni, nu judec pe nimeni. Dar toată lumea să știe că, indiferent că ai făcut doi lei sau miliarde, tot la osândă ajungi. E treaba lor că și-au făcut cavouri de sute de mii de euro. Ar fi putut face altceva cu banii, dar, repet, e numai și numai problema lor”.