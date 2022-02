Ion Țiriac este regretat de nemți. Fostul lider mondial ATP: „Nu aș mai fi ajuns la faliment”

Boris Becker, fost lider mondial ATP, a regretat extrem de tare faptul că a renunțat la serviciile lui Ion Țiriac. Germanul pare acum mai convins ca oricând că, dacă ar fi continuat colaborarea cu românul, astăzi ar fi avut sume fabuloase în conturi.

Ion Țiriac l-a descoperit și lansat în lumea tenisului pe Boris Becker în 1985, fiind cel mai tânăr câștigător din istoria Wimbledon-ului. Germanul a marcat prima mare victorie din carieră la doar 17 ani, câștigând apoi alte cinci titlul de Grand Slam. Românul i-a ghidat cariera cum nu se putea mai bine, iar Becker a ajuns lider mondial în 1991. La trei ani după această mare reușită, cei doi au încheiat colaborarea.

În 1993, după ruptura de Ion Țiriac, Boris Becker începe să aibă primele probleme de origine financiară. Reușitele sale au fost aproape inexistente fără sprijinul românului, abia după trei ani reușind să câștige un alt titlu de Grand Slam, Australian Open, în 1996.

Ion Țiriac i-a ghidat cariera tânărului cum a știut mai bine, acesta câștigând din tenis peste 22 de milioane de euro. În momentul în care românului nu i-a mai administrat finanțele, au început să apară din ce în ce mai multe datorii din cauza investițiile mai puțin inspirate. Boris Becker a renunțat la cariera de jucător, iar în perioada 2013 – 2016 l-a antrenat pe celebrul Novak Djokovic.

Ion Țiriac încă îi mai oferă sfaturi lui Boris Becker

În 2017 au început cu adevărat problemele pentru tenismenul german și s-a ajuns, în 2019, la executare silită, fiind forțat de o instanță să își vândă la licitație mai multe obiecte. Printre acestea s-au numărat și cele șase trofeele de Grand Șlam câștigate de-a lungul carierei. În urma licitației, acesta a câștigat 765.000 de euro, sumă care nu îi permită să își achite în totalitate datoriile estimate la 56 de milioane de euro.

Boris Becker a făcut de curând o retrospectivă a carierei sale, mărturisind că regretă despărțirea pe plan profesional de Ion Țiriac. Sportivul german susține că, dacă românul s-ar fi ocupat în continuare de el, nu ar mai fi ajuns la faliment. Oamenii care l-au consiliat după Țiriac nu au avut flerul acestuia, fiind total neinspirați.

„Eu eram jucător de tenis și nu am studiat managementul afacerilor sau dreptul. De asta după ce am terminat cu tenisul am devenit dependent de anumiți sfătuitori și manageri, care evident că nu îmi dădeau mereu cele mai bune sfaturi. Ce alternative aveam? Am făcut o grămadă de greșeli și încă trebuie să plătesc și astăzi”, a spus Becker, conform spotmedia.ro.

Relația dintre Becker și Țiriac a rămas una de prietenie, iar tenismenul german susține că îi mai cere uneori sfaturi românului, având încredere totală în acesta. La rândul său, Ion Țiriac a confirmat faptul că Becker îi este apropiat și îl va ajuta cu plăcere ori de câte ori îl va solicita.

„Boris Becker face parte din viața mea. Dacă are nevoie de 10 milioane de euro, îi voi da imediat această sumă”, spunea Ion Țiriac, potrivit publicației germane Focus.