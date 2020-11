Chiar dacă lumea științifică internațională privește cu mari rezerve vaccinul anti-Covid produs de Federația Rusă, Ion Țiriac este de cu totul altă părere.

„Toată lumea «ha, ha, ha», «hi, hi, hi» cu vaccinul rusesc., Nu, nene! Mâine dimineață, dacă mi-l dau, eu îl iau. Nu mai aștept să-l am pe ăla chinez, american, tătăresc sau românesc Ăla care a dat vaccinul și pare că e în regulă, sprijiniți-l să facă pentru întreg globul! Unde suntem? Suntem acum într-o «ciorbă» cu toții”, a declarat Ion „iriac, citat de gsp.ro.

„Eu cred foarte mult în vaccinul ăla rusesc. Nu sunt membru al niciunui partid, chiar dacă nimeni nu crede asta. Nici nu împart lucrurile în ruşi, americani sau chinezi”, a adăugat Ion Ţiriac.

Celebrul om de afaceri a vorbit, de altfel, și despre costurile pe care vor trebui să le suporte cei care doresc să se vaccineze.

„Acum să vedem şi cât costă. Depinde şi cu ce vine pe piaţă. Costă 2 lei sau 2.000 de lei? Testul la noi în ţară costă 90 de euro, iar în Germania costă 27 de euro. (…) Treaba cu ruşii va accelera şi treaba cu China şi Statele Unite”, a mai spus ion Țiriac,.

Ce probleme sunt cu Sputnik V?

Gak Vm-COVID-Vac, vaccinul rusesc anti0Covid cunoscut mai ales sub denumirea comercială Sputnik V (V pentru vaccin), a fost dezvoltat Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology și înregistrată la 11 august 2020 de Ministerul Sănătății din Rusia. Gam-COVID-Vac a fost aprobat în Rusia, în ciuda faptului că a fost testat doar pe un umăr mic de persoane în studiile clinice în stadiu incipient. Testele au durat numai două luni, deși un astfel de proces durează în mod normal un an sau chiar mai mult pentru a se dovedi cp e sigur și eficace,

Comunitatea științifică internațională a criticat Rusia pentru anunțul înregistrării vaccinului, dat fiind că, inițial, nu au fost publicate rezultatele studiilor clinice pe Gam-COVID-Vac, scrie Wikipedia.