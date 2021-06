Ion Țiriac a fost infectat cu noul coronavirus, iar în acet context, susţine ideea că vaccinarea anti-Covid-19 ar trebui să devină obligatorie. Milionarul merge mai departe cu ideea şi spune că dacă ar putea, ar da o lege prin care toți oamenii să fie obligați să se vaccineze.

Ion Țiriac a povestit despre cum a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și că a trecut ușor peste infectare, dar consideră boala ca fiind una extrem de periculoasă şi spune că este datoria fiecăruia dintre noi să se vaccineze, pentru a-i proteja pe alții. Este o datorie și o chemare, mai ales că e gratis, a subliniat Ion Țiriac.

Ion Ţiriac vrea „dictatură sanitară”: Nu ai cum să refuzi vaccinul

„Aș da o lege prin care să îi oblig pe toți să își facă vaccinul. E foarte simplu! Nu ai cum să refuzi să îți faci vaccinul. Nu e treaba dumitale, e și treaba mea că îmi dai mie pandemia. Înțelegi? Adică dacă ai lepră nu te lasă nimeni să mergi pe stradă și dacă ai nu știu ce otravă pe care să o dai.

E ca și cum ai avea o armă ascunsă ca să omori pe cineva. Am avut 0,05% simptome, având în vedere că îmi venise rândul la vaccin, având vârsta pe care o am, l-am făcut imediat și mi se spune că 7-8 luni de zile nu o mai iau și nu o mai dau la nimeni. Este o chemare și este o datorie a fiecărui cetățean, în special că e gratis.

Din punctul acesta de vedere politicienii au încercat toate treburile astea cu libertatea, păi da, du-te undeva în junglă, închide-te undeva unde libertatea, dar nu îmi da mie o boală care poate să mă ducă în groapă”, a declarat Ion Țiriac.

Ion Țiriac susține ideea unui pașaport european

„Eu am avut-o fără să știu boala. După ce am descoperit-o, n-am avut nici 0,05% simptome. Având în vedere că îmi venise rândul la vaccin, având vârsta, l-am făcut imediat. Mi se spune că șapte, opt, nouă luni nu pot s-o iau, nu pot s-o dau la nimeni. Ar fi trebuit să se facă un pașaport european, dacă tot fac teste la fiecare săptămână ca să plec într-un loc sau să plec în altul, că eu trebuie să voiajez. Nu pot să stau fix aici”, a concluzionat Ion Țiriac în interviul acordat pentru gsp