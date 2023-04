Ion Dolănescu se răsucește în mormânt! Fiul nelegitim se revoltă: „Sicriul nu are buzunare”

Ionuț Petrescu, în vârstă de 43 de ani, fiul nelegitim al lui Ion Dolănescu, le-a cerut lui Ionuț și Dragoș Dolănescu, să facă un test ADN pentru a demonstra că este fratele lor. El a declarat că frații săi sunt prea preocupați de avere și de orgolii și că nu a reușit ce și-a propus.

„Pot spune decât că sunt orgoliile între ei. Cea mai mare prostie omenească este cearta pe avere între frați, eu le spun lor cât și tuturor celor ce se cearta pe avere să nu uite că sicriul nu are buzunare, așa că iubiți și prețuiți frații și aproapele. În rest este strict problema lor. Nu mă privesc discuțiile lor. În prezent, nu am nicio relație cu Ionuț și Dragoș, eu nu îi consider frații mei. Eu sunt Ionuț Petrescu și atât”, a declarat acesta, potrivit Adevărul.

Scandal la mormântul lui Ion Dolănescu

Cei trei frați s-au certat și la mormântul lui Ion Dolănescu. Ionuț Petrescu a declarat că merge foarte des la cimitir și că este singurul fiu al artistului care se ocupă de locul de veci.

„Înaintea spectacolului, pe care îl aveam sâmbătă, am mers mai întâi la mormânt, am împodobit bradul, am făcut curățenie, am tămâiat, am spus o rugăciune și după aceea am plecat cu sufletul împlinit. Băieții lui nu vin pe aici, doar eu aprind zilnic lumânări și aduc flori, indiferent de vreme. Nimic nu mă poate opri, nici măcar gerul”, a spus acesta.

De la moartea lui Ion Dolănescu, Ionuț și Dragoș Dolănescu au intrat într-un scandal uriaș pentru averea tatălui lor. Cei doi frați și-au aruncat cuvinte dure din cauza modului în care au fost împărțiți banii.

„Războiul dintre noi s-a încheiat. Averea s-a împărțit în mod egal și legal. Asta nu schimbă cu nimic relațiile între noi. Caracterul lui vizavi de mine, cel pe care l-a târât prin tribunale mai bine de opt ani de zile, caracterul lui este nul pentru mine. Ar trebui ca Dragoș să aibă mai mult respect față de mine care sunt fratele mai mare. Am și plătit o sumă usturătoare de 100.000 de euro. Eu mi-am plătit dreptul de a sta în casa părinților”, a spus fiul lui Ion Dolănescu.