Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a informat, astăzi, că a solicitat șefilor Direcțiilor de Sănătate Publică să sprijine unitățile medicale în vederea suplimentării numărului de paturi non-Covid. Pe lângă acest lucru, ea a mai subliniat că organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor managerilor interimari de la nivelul unităților medicale din România va continua.

Spitalele vor fi suplimentate cu paturi non-Covid

“Am solicitat direcţiilor de sănătate publică tocmai să ofere asistenţa acestor spitale, astfel încât, cât de repede este posibil, ele să revină la un număr mai mare de paturi non-COVID şi fiecare spital, atunci când poate, să solicite reducerea numărului de paturi COVID şi primirea pacienţilor non-COVID”, a informat Ioana Mihăilă.

De asemenea, ministrul Sănătății a subliniat că a cerut un punct de vedere de la unitățile medicale din România în ceea ce privește deschiderea unor aripi separate pentru tratarea pacienților cu alte probleme medicale în afară de infecția cu noul coronavirus.

„Ministerul Sănătăţii a cerut deja spitalelor un punct de vedere referitor la posibilitatea de a-şi dezvolta circuite separate pentru pacienţi COVID şi non-COVID”, a spus Ioana Mihăila în Parlamentul României.

Spitalul Foișor vrea să trateze, din nou, pacienții non-Covid

Ministrul Sănătății a anunțat că se discută în privința reprimirii pacienților non-Covid în cadrul Spitalul Foișor, în urma unei solicitări înaintate de unitatea medicală în cauză către reprezentantul Sănătății în Guvernul României.

„Astăzi am primit o solicitare de la Spitalul Foişor prin care aceştia solicitau tocmai revenirea şi primirea pacienţilor non-COVID în structură. Am avut o discuţie cu domnul Arafat şi am convenit împreună să solicităm Spitalului Foişor tocmai să solicite asistenţă Direcţiei de Sănătate Publică pentru a trece înapoi la forma de spital care îngrijeşte pacienţi non-COVID”, a spus Ioana Mihaila.

Ea a mai subliniat că nu este în cunoștință de cauză de numărul pacienților infectați cu coronavirus la Spitalul Foișor, însă, conform ultimelor informații primite, la Terapie Intensivă este internată o singură persoană confirmată cu Covid-19.

„Pe măsură ce primim clarificările pe care le-am solicitat spitalelor şi direcţiilor de sănătate publică şi pe măsură ce integrăm datele pe care le-am primit – date aferente anului 2020 pe care le-am primit de la INS – vom actualiza inclusiv această raportare oficială pe care o facem. Nu este un proces de investigaţie, este un proces prin care dorim să ameliorăm procedurile, nu dorim să căutăm vinovaţi în spitale, personalul din spitale şi personalul din direcţiile de sănătate publică, mai ales în perioadele de vârf al pandemiei, a fost cel care a reuşit să trateze cât a putut pacienţii. Nu căutăm vinovaţi, căutam să ameliorăm procese şi proceduri, astfel încât raportarea să se facă mai bine de acum înainte”, s-a mai exprimat Ioana Mihăilă, conform agerpres.