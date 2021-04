Potrivit deputatei PSD, pacienta târgovişteancă a fost trimisă acasă cu autovehiculul fiului său. “Am primit un mesaj de la o rudă a târgoviştencei dată afară din unitatea medicală, în care mi se spunea că femeia a fost trimisă acasă „cu maşina fiului său în condiţii necorespunzătoare pentru o persoană proaspăt operată”!”, a declarat deputata Carmen Holban.

Pacienții Spitalului Foișor, “despuiați” de politicienii ieftini ai României

“Se cuvine o analiză a ceea ce s-a întâmplat înainte de evacuarea pacienţilor de la Foişor. Ministerul Sănătăţii a emis două ordine.

Conform primului, din 26 martie, Spitalul Foişor era inclus pe lista unităţilor sanitare pentru pacienţii COVID-19. Prin al doilea, emis pe 2 aprilie, se modifica Anexa cu lista spitalelor COVID, listă în care Spitalul Foişor nu mai apărea. Vineri, 9 aprilie, Raed Arafat emite un ordin, avizat de ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, prin care unitatea medicală este operaţionalizată ca să primească pacienţi infectaţi cu noul coronavirus.

Nimeni, dar nimeni nu neagă presiunea tot mai mare pe care sistemul sanitar o resimte în momentul de faţă din cauza acestui virus păcătos. Dar acest lucru nu justifică tratamentul inuman la care au fost supuşi pacienţii de la Spitalul Foişor. Era nevoie ca acel spital să fie transformat în unitate Covid? Da, era nevoie! Problema este cine trebuia să facă acest lucru şi, mai ales, cum să facă acest lucru! S-au ocupat de acest lucru cei care au dus România pe locul 10 în lume la mortalitatea provocată de pandemie.

Din martie anul trecut, de la debutul pandemiei, în România au murit cu 2.100 mai mulţi oameni la fiecare milion de locuitori faţă de anii precedenţi. Studiul făcut de Financial Times vorbeşte de un exces de mortalitate în care pot fi incluşi cei afectaţi indirect de pandemie, adică cei care au murit de alte boli pe care nu le-au mai putut trata din cauza crizei sistemului medical din România.

În tot acest timp, când date clare şi concrete sunt puse la dispoziţie de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi publicate de presa internaţională în analize riguroase ale modului în care guvernele gestionează criza pandemică, autorităţile române, prin vocea lui Raed Arafat, ne anunţă că România se numără printre ţările cu cele mai mici rate de mortalitate cauzată de coronavirus.

Repet, datele care situează România pe locul 10 în lume, la morţii de Covid, sunt date pe care Organizaţia Mondială a Sănătăţii le furnizează şi sunt publice”, a declarat deputata PSD Carmen Holban.

Deciziile absurde arată obscuritatea Guvernului

Guvernanţii iau decizii absurde pentru că au ajuns la punctul în care nu îşi mai pot acoperi incompetenţa, potrivit reprezentantului Comisiei pentru Sănătate. De la peste un an de zile de la debutul pandemiei, guvernanții “improvizează, fug de răspundere, dar în acelaşi timp mint şi manipulează grosolan în interesul politic ale actualei guvernări”.

“Este inuman ca o mamă cu un copil minor, programată pentru o intervenţie la coloană la Spitalul Foişor, riscă să rămână paralizată pentru că acesta a fost transformat în spital Covid. În ţară, la spitalele private, operaţia costă peste 10.000 euro, iar la alte spitale de stat nu mai are timpul necesar să ajungă, având în vedere programările foarte târzii din cauza pandemiei, plus că nu orice spital poate realiza implantul de care are nevoie. În consecinţă, „pacienţii cu probleme din acest spital NU pot fi rezolvaţi oriunde…”!”, a transmis Carmen Holban.

Deputata PSD este de părere că se puteau găsi soluții şi pentru cei care aveau de suferit din cauza Covid, dar şi pentru cei care aveau alte probleme la fel de grave, însă nu are cine să le gândească şi să le pună în practică.

“Am ajuns în această situaţie nu doar din cauza pandemiei scăpate de sub control, ci mai ales pentru că, în mod aberant, guvernanţii de dreapta au refuzat testarea masivă, au luat decizii care au dus la lipsirea de tratament a pacienţilor cronici şi au greşit grav în privinţa pregătirii secţiilor ATI”, a conchis Carmen Holban.