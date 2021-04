Raed Arafat, șeful DSU, a vorbit din nou despre problema paturilor de la ATI, insuficiente pentru a face față cazurilor grave de coronavirus. Pe de altă parte, el a atras atenția că mai sunt persoane care au nevoie de tratament și în alte cazuri decât cele de coronavirus.

„Dacă am avut 1.532 de pacienţi de paturi ATI, deci cel puţin 1.532 de paturi există. Dacă la 1.532 de paturi am avut zero paturi libere înseamnă că ăsta a fost numărul maxim pentru adulţi, atenţie, dacă adăugăm la ele şi cele pentru copii şi cele de obstetrică-ginecologie trecem peste 1.600, numai că noi astea nu le luăm în considerare, şi luăm în considerare numai paturile care sunt de adulţi.

Raed Arafat: „Diferenţa între paturile COVID şi paturile non COVID sunt pentru urgenţele celelalte”

Continuăm, în colaborare, bineînţeles, cu Ministerul Sănătăţii, să găsim soluţii. Şi continuă dânşii şi ştiu că au în continuare legături, videoconferinţe, discuţii ca să găsească soluţii pentru paturile de terapie intensivă. Pentru că, să se înţeleagă, dacă numărul total de paturi de terapie intensivă este aproape de 4.000 în ziua de astăzi, să zicem, aproximativ, diferenţa între paturile COVID şi paturile non COVID sunt pentru urgenţele celelalte”, a spus Arafat, care a continuat:

„Cum am zis la început, nu avem cum să luăm toate paturile de terapie intensivă. De ce? Pentru că în momentul în care le iei pe toate o să avem probleme cu celelalte urgenţe şi vor sta ele în UPU în aşteptarea unui pat de terapie intensivă.”

155 de pacienți aveau nevoie de oxigen, luni

Ieri, 155 de pacienți din București aveau nevoie de oxigen. „Erau, la un anumit moment, în jur la 154 – 155 de pacienţi, dar asta e în dinamică. Unii au nevoie numai de oxigen. Ce e important este că cei intubaţi – ventilaţi şi cei ventilaţi pe CPAP a scăzut numărul lor astăzi faţă de ieri. Dar totuşi există un număr, (…) de aceea insistăm ca oamenii să solicite ajutorul medical mai devreme”, a mai afirmat Raed Arafat.