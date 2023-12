Ioana Ginghină și-a învățat lecția. Greșeala pe care o regretă și astăzi

Anul trecut, Ioana Ginghină a început vacanța mai devreme și a petrecut Crăciunul în Zanzibar. Chiar dacă a avut parte de momente frumoase, actrița a spus că a regretat că nu a făcut sărbătorile de iarnă acasă, alături de familia. Ea a mai spus că și-a învățat lecția și că nu va mai face Crăciunul în altă țară.

Fosta soție a lui Alexandru Papadopol a mai spus că este obsedată de Crăciun de mică și că se apucă să decoreze casa de pe 15 decembrie. Ea cumpără din timp și cadouri pentru cei dragi.

Ioana Ginghină și-a învățat lecția

„Toată lumea zice de ce sunt eu obsedată cu Crăciunul și decorez de pe 15 noiembrie și mă apuc de cumpărat cadouri foarte din timp, pentru că ai mei, cumva, chiar dacă era perioada aceea (n.r. Epoca de Aur), noi țineam foarte mult la partea asta de Crăciun. Venea Moș Crăciun, venea un vecin care se îmbrăca în Moș Crăciun, mergeam cu părinții, cumpăram un brad, undeva pe 22 -23 decembrie, foarte aproape de Crăciun. Tata punea prima dată beculețele, după aceea noi, restul, puneam ornamentele.

Era perioada aia în care nu se găsea nimic. Oricât de auster era până în momentul ăla, de Crăciun era cu de toate. Și asta îmi aduc aminte foarte mult în perioada asta și de aceea țin foarte mult să fiu alături de familie de Crăciun. Anul trecut am plecat în Zanzibar de Crăciun. A fost primul an în care nu am făcut cu familia și am regretat teribil. De asta anul acesta plec după, tocmai ca să nu mai pățesc ce am pățit anul trecut. Plecăm în Thailanda pe 1 ianuarie”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit unica.ro.

De ce nu are voie Ioana Ginghină să țină post

Actrița a mai spus că, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, renunță la tradiționalul post al Crăciunului. Ea a declarat că medicul i-a interzis să țină postul în această perioadă, invocând riscul unei răceli, însă și-a sfătuit fanii să țină posturile în funcție de starea lor de sănătate.

„Mă încearcă o răceală și nici concediu nu îmi pot lua acum că am spectacole. Din motive de sănătate nu pot ține postul decât miercurea și vinerea.Este prima dată, după 20 de ani, când nu țin postul Crăciunului tot! La recomandarea medicului, nu am voie să țin acest post. De abia am primit această miercurea și vinerea” – povestit actrița pe InstaStory.

I-a încurajat pe fani să țină Postul Crăciunului

Ioana le-a recomandat fanilor să țină toate posturile și să nu uite să fie cât mai buni. Ea consideră că răutatea este din ce în ce mai mare în ziua de azi și că trebuie luate măsuri.

„Eu vă sfătuiesc însă să-l țineți, măcar prima și ultima săptămână dacă nu puteți chiar pe tot, pentru că vă ridică vibrația interioară. Cel puțin, așa funcționează în cazul meu postul. Am simțit nevoia să vorbesc despre principiile mele religioase, pentru că răutatea este din ce în ce mai mare în lumea noastră, plină de războaie (…) Mă gândesc că, dacă am ține postul, am fi poate mai buni, mai smeriți”, a continuat ea.