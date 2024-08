Sport Ioan Sabău, în culmea fericirii. Dan Petrescu: Chiar nu pot să cred! Universitatea Cluj – CFR Cluj 3-2







Universitatea Cluj a învins-o pe CFR Cluj 3-2, aducând bucurie maximă în tabăra lui Ioan Sabău și în același timp șoc în cea a lui Dan Petrescu. „Chiar nu-mi vine să cred!”, a spus Petrescu după partidă. Universitatea Cluj câștigă după 9 ani în fața rivalei locale.

Universitatea Cluj, prima victorie în fața CFR Cluj după 9 ani

Ioan Ovidiu Sabău, 56 de ani, antrenorul Universității Cluj, a dedicat suporterilor victoria din meciul cu CFR, scor 3-2, prima pentru „șepcile roșii” în derby-ul Clujului după 9 ani.

„Sunt foarte fericit pentru suporteri. Meritau. Le dedic această victorie, știu ce au însemnat acele două înfrângeri pentru ei și am vrut să nu-i dezamăgim astăzi. Și cred că nu am făcut-o.

Am început timid prima repriză, dar încet-încet s-au deblocat, am reușit să ajungem la poartă, ne-am creat ocazii.

În a doua repriză am avut ocazii mari. Sunt foarte mulțumit de cum arătăm, punctele acumulate”, a declarat Sabău.

Dan Petrescu, după eșecul cu Universitatea Cluj: Nu-mi vine să cred că ăsta este rezultatul

CFR Cluj a pierdut pentru prima dată după 9 ani în fața rivalei locale.

„Nu-mi vine să cred că ăsta este rezultatul. Și așa cred că am jucat bine, 40 de minute am controlat meciul, era doar o echipă pe teren. Apoi, în ultimele 5 minute au avut faze fixe și au fost mai buni decât noi. La pauză am vorbit numai despre fazele fixe. Și tot după o fază fixă au egalat! Apoi penalty-ul, tot fază fixă.

Dan Petrescu a schimbat 8 jucători față de cei utilizați joi, la 5-0 cu Neman Grodno în turul 2 preliminar din Conference League. Titulari au rămas doar Răzvan Sava, Matei Ilie și Andrei Artean.

Ioan Sabău: Vom avea un cuvânt de spus în Liga 1

„Trebuie să joci foarte bine contra lor. Creștem, încă aștept jucătorii care nu au ritm. Când toți vom fi la un nivel bun, cred că vom avea un cuvânt de spus în Liga 1”, a spus Sabău după victorie.

CFR Cluj se pregătește pentru meciul împotriva Maccabi Petah Tikva în Conference League.

„Mă interesează să câștigăm cu oricine jucăm. Rezultatele astea ne-au dat peste cap. Din păcate, mâine avem antrenament, miercuri deplasare grea”, a spus Petrescu, completând

„Toate echipele au început rău, și Steaua, și Craiova, nu e ușor când joci în Europa.