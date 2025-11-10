Ioan Niculae, avere de miliarde. Mitică Dragomir dezvăluie câți bani are magnatul

Ioan Niculae pare că este în continuare unul dintre cei mai bogați români, cel puțin așa susține Dumitru Dragomir. Acesta a explicat că indiferent câți bani a pierdut cu procesele, acesta rămâne un om foarte bogat.

Mitică Dragomir spune că omul de afaceri este în continuare foarte potent financiar. De altfel, în opinia lui, motivul pentru care a avut probleme penale au fost banii.

”Lui Niculae de la Astra îi merge bine de tot. A pierdut din avere, l-au închis ca să îi ia averea. Dar eu cred că și atunci și acum este cel mai bogat om din România, când ești proprietarul a două trei combinate chimice”, a spus Dragomir.

De asemenea omul de fotbal a explicat de unde vine averea lui Niculae.

”Inoxul din combinatele lui Niculae ia peste 3 miliarde de euro. Azi. Bine el ia 5, dar eu zic trei. El are capul cât casa poporului de minte și creier. Nu poate să-ți ia nimeni averea dacă ai minte. Te critică unul, te înjură, le aleargă, altul spune diverse…”, a mai spus Mitică Dragomir

Pe de altă parte, Dragomir a explicat la un podcast că ar putea exista finanțatori și pentru fotbalul românesc. ”Frații Pavăl sunt acum cei mai bogați. Și uite că au început să bage bani la Bacău. Ușor-ușor. Cine are bani mulți nu aruncă cu banii. Eu cred că pot duce Bacăul în prima liga. Dar nu știu dacă au un om care se pricepe la fotbal în Bacău.

Pentru că să știi toată lumea se pricepe la fotbal. Dacă bagă bani îi sparge pe toți. Dacă are un Dani Coman, un Bobar acela, MM Stoica, dacă bagă bani în doi ani de zile defilează. Dacă aveau un băiat căruia îi plăcea fotbalul îi investea”, a mai spus omul de fotbal.