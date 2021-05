Prima dintre firme, Crimatex SRL. este specializată în în transportul rutier dar și în activități de piscicultură. De altfel, Ioan Crișan spunea în 2013, a pus la punct o fermă piscicolă, unde creștea somn răpitor african, și o mini fabrică de mezeluri pe bază de carne de pește.

”Am cumpărat o fostă topitorie de cânepă care avea şi nişte bazine de beton, aşa că infrastructura exista. Apoi, am găsit în Ungaria o firmă care se ocupa cu creşterea acestei specii. Am crescut la început şi sturion, dar mi-am zis că sunt pre bătrân ca să mai aştept 8-10 ani să mă bucur de producţie. Prin contrast ciclul de producţie la somn african este de 2-3 ani. Am început cu 5.000 de bucăţi de cîte 50 de grame, la 50 de eurocenţi bucata”, a spus omul de afaceri, proprietarul companiei Crimatex.

La momentul respectivă, Ioan Crișan mai susținea că o parte din producția de somn africa o distribuie către diferite asociații piscicole din România, pentru popularea bălților, iar o alta la restaurante din zona Arad-Timișoara.

”Somnul african este un peşte agresiv, luptător şi de aceea este foarte apreciat de pescari. Am încercat să intrăm şi în hipermarket-uri, dar am renunţat pentru că nu pot accepta să stau trei ore şi să completez formulare pentru 30 de kilograme de peşte”, a mai spus Crişan.

Crimatex -și ferma piscicolă

Prima dintre firme unde apare numele omului de afaceri Ioan Crișan, este Crimatex.

În 2020, cu 14 angajați a avut o cifră de afaceri de 3.09 milioane lei și un profit net de 57.164 lei. O analiză financiară a firmei Crimatex arată faptul că începând cu anul 2014, cifra de afaceri și profituri a început să scadă constantă.

În această firmă, Ioan Crișan deținea 100 la sută din părțile sociale.

Asociat cu fiica lui în Primatex

A doua firmă deținută de afaceristul arădean este Primatex SRL. În aceasta firmă, Crișan avea 90 la sută, iar fiica lui Laura Oana Bilcea, fosta soție a unui senator local, deține 10 la sută.

În 2020, societatea a obținut o cifră de afaceri de 3.03 milioane lei, și un profit de 506.936 lei. Firma este de asemenea specializată în transportul de mărfuri.