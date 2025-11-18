Din cuprinsul articolului Invitație la un vernisaj special la Galeria Romană din București

Galeria Romană vă invită în această seară de 18 noiembrie, la un eveniment special, cu rădăcini profunde în arta și spiritualitatea românească. Începând cu ora 19.00 sunteți așteptați în bdl Lascăr Catargiu nr 1, chiar în Piața Romană, la un vernisaj de excepție.

Sunt expuse lucrări ale marilor pictori Ion Andreescu, Ion Țuculescu, Paul Gherasim și Horia Bernea, alături de scoarțe românești din colecția doamnei Aurelia Pomponiu.

Cuvântul de deschidere va fi susținut de dl. Erwin Kessler, director Muzeului Național de Artă din România.

În cadru vernisajului va fi lansat și volumul “Pictura ca valoare”, documentat și scris de Ion Grigorescu. Organizatorii, Monica Andronic și Emil Ene vă așteaptă cu drag, dar dacă nu puteți ajunge în această seară, aveți șansa să vizitați expoziția până pe 4 ianuarie 2026.