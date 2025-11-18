Mihai Dedu, cel mai greu an din viața sa: Pe rând s-au prăpădit tata, mama și soacra mea

Mihai Dedu, trece prin cea mai grea perioadă din viața sa. Jurnalistul a dezvăluit, în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei, că în decurs de opt luni și-a pierdut tatăl, mama și soacra, toate trei decesele petrecându-se între sfârșitul anului trecut și primăvara acestui an. În ciuda acestor pierderi succesive, prezentatorul Știrilor Pro TV a continuat să apară pe post, fără ca publicul să intuiască problemele personale prin care trecea.

„La pupitrul de știri trebuie să fim perfecți”, a declarat prezentatorul în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei. Dar în spatele perfecțiunii TV, acesta a trăit una dintre cele mai grele etape din viața unui om: pierderea părinților.

PrezentatorulȘtirilor Pro TV mărturisește că de-a lungul celor trei decenii în acest rol a trecut prin multe provocări pe care a trebuit să le ducă cu zâmbetul pe buze în fața camerelor. Pentru Mihai Dedu, televiziunea vine cu o regulă clară: telespectatorul nu trebuie să vadă nicio urmă din lupta personală a celui care îi livrează informația.

Chiar și în cele mai dificile momente, disciplina profesională a rămas prioritară. Prezentatorul recunoaște că a trecut prin episoade de boală, accidentări și probleme de familie, fără să lipsească de la pupitrul știrilor care în fiecare dimineață încep la ora 5:57. Totul, după un cod pe care îl respectă fără abatere.

„Au fost momente și nu numai o data, de nenumărate ori când am ajuns bolnav, am ajuns în gips, am avut probleme mari și cu copilul, după ce se născuse, dar asta nu trebuie să se vadă la TV. Acolo suntem pentru oameni. Problemele noastre le lăsăm la ușa platoului. La pupitrul de știri trebuie să fim perfecți! Nu contează ce s-a întâmplat acasă. Ăsta este lucrul cel mai important”, a declarat Mihai Dedu pentru Evenimentul Zilei.

Discret în cele trei decenii de când se află în lumina reflectoarelor, Mihai Dedu a vorbit deschis despre anul care a fost, poate, cel mai greu din viața sa. Prezentatorul Știrilor Pro TV a pierdut trei dintre oamenii cei mai apropiați, în decurs de doar câteva luni. A fost o perioadă în care viața personală și doliul profund s-au suprapus peste obligațiile profesionale. Totul, însă, s-a petrecut departe de ochii publicului.

„Au fost trei momente extrem de grele din viața mea începând cu finalul lunii octombrie anul trecut și terminând cu luna mai anul acesta, când pe rând s-au prăpădit și tata și mama și soacra mea”, a spus el vizibil emoționat.

Pentru Mihai Dedu, perioada de pauză a însemnat doar câteva zile, urmate de întoarcerea în fața camerei. Acolo, nu era loc pentru lacrimi, nici pentru vulnerabilitate vizibilă, deși emoția exista, uneori, chiar în timp ce prezenta știrile.

„În opt luni au plecat toți trei la cer. E adevărat, ai câteva zile de refacere, să te aduni, pentru că nu e ușor să treci prin atâtea înmormântări. Toate astea fac parte din viața noastră, dar până nu ajungi să le trăiești nu știi niciodată cum este! Și am avut momente când, recunosc, aveam lacrimi în ochi prezentând ceva care îmi aducea aminte de ei”, a povestit prezentatorul pentru Evenimentul Zilei.

Dincolo de durerea pierderii, Mihai Dedu vorbește și despre felul în care dispariția celor dragi lasă urme care nu pot fi anticipate. Nu este vorba doar despre absență, ci despre circumstanțe, despre succesiunea evenimentelor și despre felul în care ele se așază în memoria cuiva care trece prin această experiență.

„Contează foarte mult și ce s-a întâmplat și cum s-au întâmplat lucrurile.. Atunci când este bătrânețea de vine domne, asta este! Dar când unul se prăpădește de dorul celuilalt și din cauză că au intervenit alte lucruri și din cauze medicale și așa.. apăsarea e mult mai mare! N-aș fi crezut niciodată că o să-i văd cum se prăpădesc și cum sunt puși în saci și transportați la mașină. Rememorezi niște lucruri din copilărie, din adolescență.. Iar acum este atât de pustiu”, a mai declarat Mihai Dedu.

Într-un mod diferit, dar la fel de dureros, pierderea soacrei a lăsat în urmă un gol vizibil în viața de zi cu zi. Nu a fost doar o rudă apropiată, ci o prezență constantă, care a locuit în aceeași casă timp de un sfert de secol și a jucat un rol esențial în creșterea copilului. De aceea, absența ei nu se simte doar în plan afectiv, ci și în gesturile mărunte ale rutinei.