Monden Care-i cea mai frumoasă prezentatoare de la Pro TV. Verdictul dat de doi „cunoscători”







Cătălin Măruță și Mihai Dedu sunt protagoniștii unui dialog spumos. Cei doi și-a bârfit colegele de la PRO TV în văzul tuturor și le-au analizat calitățile fizice.

Cătălin Măruță și Mihai Dedu au analizat calitățile fizice ale colegelor de la PRO TV. Soțul Andrei a spus că toate sunt frumoase și deștepte și că ar putea candida la miss.

Dialog spumos la PRO TV

„Cătălin Măruță: Ai impresia că toate colegele noastre de la știri sunt întâi miss. Sunt și super deștepte, și supermișto, și superoameni, dar toate sunt frumoase, superbe.

Mihai Dedu: Am pus pe hârtie cu Vadim Vâjeu într-o zi, și noi am discutat despre asta. Eu am prezentat cu 17 fete. Înțelegi? Mulți poate nu și le mai aduc aminte. Gândește-te acum când te uiți la ale mele, că eu așa le spun, la Andreea și Lavinia (n.r. - Andreea Marinescu și Lavinia Petrea), sunt 13 ani de când suntem împreună”, este o parte din dialogul celor doi.

Mihai Dedu, fascinat de colegele lui

Mihai Dedu a declarat că a lucrat cu Adriana Muraru, Adina Goriță, Andreea Liptak, Olivia Steer, Andreea Berecleanu și Andreea Esca și că au rămas la fel de frumoase, chiar dacă au mai îmbătrânit. Măruță a spus că prezentatoarele sunt neschimbate.

„Cred că ele se criogenează. Sunt neschimbate, jur!”, a spus Măruță. „Da, da, da, așa e. Gândește-te, am plecat cu Corina Dănilă, am prezentat cu, Dumnezeu s-o ierte, Cristina Țopescu, am prezentat cu Adriana Muraru, Adina Goriță, Andreea Liptak, Olivia Steer... Să mă ierte dacă uit pe cineva. Și cu Andreea Berecleanu, chiar și cu Andreea Esca am stat la masă. Nu am prezentat știrile, dar, pe vremuri, acum 29 de ani, sportul venea și stătea la masă cu Andreea. Aveam dialog, deci se poate spune că am prezentat și cu ea. Tu îți dai seama? Dă ceasul 29 de ani înapoi. Dacă ele sunt «piese» acum, cum erau acum 29 de ani când plesneau de tinerețe?”, a continuat Mihai Dedu.

Cătălin Măruță a ieșit la cafea cu o colegă

Măruță a recunoscut că a băut o cafea cu Iulia de la „I like IT”, chiar dacă este căsătorit. El a spus că s-a simțit atât de bine că nu mai voia să plece. Prezentatorul a amintit și de Corina Caragea, pe care o consideră superbă.

„Și Corina Caragea, femeia e superbă. Toate sunt. Acum e și Iulia Pârlea la meteo, toate sunt. MD: Iulia de la I like IT. Tinerețe... CM: Ce-ai, mă, am băut cu ea o cafea aici în Dorobanți și nu mai plecam. Adică îți plăcea așa...MD: Andra era plecată, nu? Monica Dascălu, Oana Andoni, Andreea Marinescu, mai sunt, încă nu le-am expus pe toate că na, am și eu o vârstă, mai uit”, au fost dialogul celor doi în podcastul lui Măruță.