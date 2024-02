O vedetă PRO TV a intrat băută în direct. Și nu este singura gafă

Mihai Dedu a mărturisit că a ajuns băut la locul de muncă, împins de o serie de situații la care nu se aștepta.

Bâlbele prezentatorului Pro TV

Mihai Dedu, prezentatorul știrilor de la Pro TV, a adus în atenție cele mai mari gafe pe care le-a făcut în direct de-a lungul carierei sale. Cu sinceritate și umor, el a povestit câteva momente amuzante și jenante din trecutul său profesional.

„Le-am numărat. Sunt cinci gafe, bâlbe ca să le zic așa, nu gafe imense. Cred că toate sunt la fel de haioase și la fel de năstrușnice, ca să zic așa. Prima a fost când eram la sport. În anii 90′ era de notorietate antrenorul Borussiei Dortmund, Ottmar Hitzfeld. Într-o seară nu mi-a ieșit să-i spun numele. I-am zis de trei ori Ottmar Fiț, Hiț, Miț. După am zis doar antrenorul Borussiei Dortmund. A doua oară eram la știri și am spus „Anul viitor al lunii următoare”. Nu avea nicio treabă. Nu știu de unde mi-a venit. M-a bușit râsul. Am râs un pic. Nu făceam încă haz de necaz, nu făceam mișto de mine. Acum fac mișto, nu mă deranjează. Acum sunt mult mai relaxat”, a dezvăluit Mihai Dedu la podcast-ul Acasă la Măruţă.

Mihai Dedu venit băut la Pro TV

Prezentatorul a mai povestit că a ajuns să prezinte știrile sportive „amețit” de câteva beri băute la o petrecere. Deși nu trebuia să fie la muncă în acea seară, acesta a găsit soluții pentru a-și îndeplini responsabilitățile, chiar dacă a întâmpinat dificultăți în pronunțarea corectă a unor nume sau termeni.

„A mai fost selecționerul Anghel Iordănescu. Asta e prin 97′. Eu nu trebuia să fiu la știri în seara aia. Înainte de a intra pe post am fost la o petrecere care a început devreme. Aveam vreo 2-3 beri la activ și nu puteam să zic selecționerul Anghel Iordănescu. Am fost chemat să fac știrile din sport în seara aia. Sunt 27 de ani. Am ajuns și simțeam că mă învârt, fiind și tânăr mă întrebam cum apar eu pe post. Oricum nu s-a văzut nimic, dar nu-mi ieșea. Am făcut intro-urile scurte. Lui Anghel Iordănescu i-am spus Tata Puiu, ca să scap. Nu-mi ieșeau cuvintele. Eu le citeam, dar mă întrebam ce fac dacă mă încurc. Îmi era că dau în ceva, ori se prinde cineva că am venit cu niște beri la activ. Am simplificat toate știrile, le-am făcut de 8 secunde. Jurnalul ăla a fost bliț, țiplă, nu s-a prins nimeni”, a spus prezentatorul știrilor Pro TV.

Revenire după o pauză de 20 de ani

Tricolorii s-au calificat la Euro 2024 după o pauză de opt ani. Campionatul European de Fotbal va începe în luna iunie și va fi transmis de Pro TV. Prima partidă a competiției se va desfășura pe Alianz Arena, stadionul celor de la Bayern Munchen, vineri, 14 iunie, de la ora 22.

Naționala României va disputa primul meci de la Euro 2024 pe 17 iunie, împotriva câștigătoarei dintre Ucraina, Israel sau dintre Bosnia și Islanda. Pro TV a desemnat echipa de comentatori, astfel, meciurile vor fi analizate de Ion Alexandru, Andrei Grecu, Cristian Pintea și Mihai Dedu.

Cu această ocazie, Mihai Dedu revine pe postul de comentator după o absență de două decenii.