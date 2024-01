Dieta cu care Mihai Dedu a slăbit 36 de kilograme. I-a fost greu, dar a meritat

Mihai Dedu a povestit că a slăbit 36 de kilograme în doar câteva luni datorită Corinei Caragea. El a declarat că Lavinia Petrea și Corina Caragea i-au spus că va arăta mult mai bine dacă va scăpa de kilograme în plus, iar asta l-a motivat.

„În luna martie, am avut o știre, dimineață, până să intre Corina la sport, care îmi zice: „Dacă ai slăbi și tu câteva kilograme, acolo, cred că ai fi piesă”, a povestit Dedu în emisiune. La momentul respectiv, prezentatorul avea 131 de kilograme.

Mihai Dedu a învins lupta cu kilogramele în plus

Prezentatorul a mai spus că i-a fost mult mai ușor să slăbească în tinerețe. Cu toate că a trecut prin momente dificile, el nu a renunțat și le-a arătat colegilor de la PRO TV că poate învinge lupta cu kilogramele în plus.

„Ulterior, lucrurile au căpătat alte dimensiuni. Am ajuns la alte dimensiuni și la propriu și la figurat. Ideea e că nu pot să mă laud că a fost simplu. A fost îngrozitor de greu. Eu am mai avut o tentativă în urmă cu 28 de ani. Și am slăbit foarte mult și atunci, dar eram mult mai tânăr, mult mai ușor, am făcut mișcare, în condițiile în care, acum, și din cauza unor probleme medicale, mi-am asumat ce mi-am propus. Nu am avut voie să fac efort și a fost mult mai greu. Poate să pară a lăudăroșenie: este îngrozitor de greu”, a mai spus el.

A avut un plan alimentar strict

Prezentatorul a mai spus că a ținut un plan alimentar conceput de el, nu de nutriționiști. Acesta a mâncat, câteva luni, doara ciorbă, mere și salată varză. Cu toate astea, Dedu nu le recomandă fanilor să facă asta.

„În facultate am învățat și chestii de genul ăsta. Am mâncat, timp de trei luni, poate spre patru, doar ciorbă, mere și salată de varză albă (…). Să nu faceți așa ceva”, mai spune Dedu.

Mihai Dedu nu s-a lăsat descurajat

La început, prezentatorul de la PRO TV nu a văzut rezultate, dar a încercat să aibă răbdare. El a mai spus că cei care au probleme de sănătate nu trebuie să țină un plan alimentar atât de strict și că nu este un exemplu.

„Mai bine de o lună nu am dat nimic jos. Nu e sănătos ceea ce am făcut. Aveam niște analize groaznice, dar am plecat de la ideea că pe vremuri existau deținuți politici, care au trecut nu trei, patru luni, ci ani de zile cu apă și pâine. Se poate face așa ceva, dar să nu ai boli asociate, să nu ai altceva, care Doamne-ferește!”, a mai spus Mihai Dedu la „Vorbește Lumea”.