Într-un moment-cheie, Bulgargaz este condusă de fostul deputat „roșu” Denica Zlateva

Rocada vine după o decizie a proprietarului Holdingului Energetic Bulgar din 16 august, după cum se poate vedea din actele depuse pentru înscriere la Registrul Comerțului. În aceeași zi, a avut loc și o ședință a noilor membri ai Consiliului Director al Bulgargaz, la care Zlateva a fost aleasă director executiv. Ivan Topchiiski își păstrează postul, iar cei patru noi membri sunt Dimităr Vladimirov Spasov, Tatiana Anghelova Petrova-Boiadzhieva și Veselin Sașev Sinabov. Pentru primele două persoane nu există date că ar avea experiență în sectorul gazelor, iar ultima a absolvit dreptul la Moscova și a lucrat la Bulgartransgaz. Rocada cabinetului interimar este prima din energie și vine într-un moment cheie – când Bulgaria nu are cantități garantate de importuri de gaze naturale pentru lunile următoare, dacă nu se au în vedere cele azere. Marți, Bulgargaz a organizat chiar și o licitație pentru livrări pentru ultimul trimestru, dar nu a anunțat niciodată rezultatul.

Zlateva preia postul lui Liudmil Ioțov, care se afla în fruntea companiei de la începutul anului și provenea de la unul dintre comercianții europeni de gaze – MET. Ioțov l-a înlocuit la rândul său pe vechiul director Nikolai Pavlov, care a condus Bulgargaz din 2016.

Cine este Denica Zlateva?

Denica Zlateva are o carieră politică la conducerea Partidului Socialist Bulgar (BSP), este membră a Consiliului Naţional al partidului. Similar cu alte persoane și numiri ale actualului guvern interimar al lui Rumen Radev, ea face parte de asemenea din opoziția internă a Korneliei Ninova. Anul trecut, după al treilea tur de alegeri parlamentare din luna noiembrie, Zlateva s-a numărat printre membrii conducerii extinse a BSP care a cerut demisia lui Ninova din funcția de lider al partidului.

În primul guvern interimar al lui Rumen Radev în 2017, ea a fost viceprim-ministru și a fost responsabilă de pregătirea președinției bulgare a Consiliului UE. În timpul triplei coaliții și al cabinetului Stanișev, a fost șeful de cabinet al vicepremierului de atunci pentru fonduri europene, Meglena Plugcieva. Din 2009 până în 2013, a fost europarlamentar de la BSP, apoi deputat în cea de-a 42-a Adunare Națională de la Sofia.

La alegerile europene din 2019, plenul BSP a blamat întocmirea listei propusă de Ninova, iar după ce a adăugat persoane noi în aceasta, Zlateva a căzut de pe locul trei în care a fost plasată. La acea dată, liderul GERB Boiko Borisov a comentat că BSP are o singură persoană care a înțeles ceva despre politica europeană și aceea a fost Denica Zlateva.

Un an mai târziu, în 2020, din postarea ei de pe Facebook s-a aflat că a fost numită director administrativ la Bulgargaz – la sfârșitul celui de-al treilea guvern al lui Borisov. Nu există informații despre perioada în care a condus Departamentul Administrativ, dar acolo era practic responsabilă de Direcție precum Resurse Umane, IT, contabilitate, șoferi etc.

Restul de trei completări

Veselin Sinabov nu e acționar la nicio companie. Din portalul de date publice al guvernului se vede doar că diploma sa de la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova (Universitate) din subordinea Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, din 2010, cu specializare în drept, a fost recunoscută. Dacă nu este o coincidență de nume, probabil că tatăl său, Sașo Sinabov, figurează ca angajat al Centrului Cultural Bulgar de la Moscova, unde este secretar – responsabil pentru relațiile cu diaspora bulgară din Rusia. Potrivit informațiilor revistei „Kapital”, până la noua sa numire, Veselin Sinabov a fost angajat al companiei de stat Bulgartransgaz, unde a condus Departamentul pentru Operațiuni Comerciale, fiind responsabil de echilibrarea sistemului. Potrivit unei surse de la compania de stat, el se pricepe la comerțul cu gaze.

Dimitar Vladimirov Spasov are doar participări vechi în trei companii: compania de consultanță „Silita Razvitie” (lunde acum este acționar tatăl său), BME (pentru produse din metal) si ET „Hrung – Dimităr Spasov”.

Nici Tatiana Anghelova Petrova-Boiadzhieva nu pare să aibă experiență energetică. Potrivit Registrului Comerțului, ea deține două firme: TB Line și Talenta, prima cu doi angajați și a doua cu un angajat și fără venituri raportate până în 2020, notează capital.bg.

(Traducerea Rador)