Interviul lui Marco Rubio arată strategia SUA: Combină negocierile secrete cu o mobilizare masivă de trupe. „Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă într-un fel sau altul”

Donald Trump abordează a cincea săptămână a războiului din Iran printr-o strategie pe două fronturi: presiune diplomatică prin intermediari și o escaladare militară terestră fără precedent.

Într-un interviu exclusiv acordat postului Al Jazeera, Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a avertizat că obiectivele militare americane vor fi atinse în „săptămâni, nu luni”, în timp ce surse militare confirmă o desfășurare masivă de trupe de elită americane în regiune. O analiză dură, greu de anticipat la începutul conflictului.

Declarațiile ferme ale șefului diplomației americane, Marco Rubio, sunt susținute de mișcări tactice majore pe teren. Conform surselor citate de CBS News, sute de militari din Forțele pentru Operațiuni Speciale, trupe Navy SEALs și Army Rangers, alături de mii de pușcași marini și parașutiști, au fost relocați recent în Orientul Mijlociu. Peste 3.500 de militari au ajuns în regiune la bordul navei USS Tripoli, iar o a doua Unitate Expediționară este pe drum.

Această forță de atac îi oferă președintelui Donald Trump opțiuni militare directe pe teritoriul iranian. Sursele indică trei ținte potențiale majore: forțarea deblocării Strâmtorii Ormuz, ocuparea terminalului petrolier de pe Insula Kharg sau o misiune de extracție/distrugere a stocurilor de uraniu îmbogățit ale Teheranului.

În interviul pentru Al Jazeera, Marco Rubio a confirmat că, în ciuda ostilităților, canalele diplomatice nu sunt închise. „Există mesaje și discuții directe între anumite facțiuni din interiorul Iranului și SUA, în principal prin intermediari”, a explicat Rubio, subliniind că președintele Trump preferă o soluție diplomatică.

Cu toate acestea, condițiile SUA rămân stricte: Iranul trebuie să renunțe definitiv la ambițiile sale nucleare și la producția de rachete balistice și drone. „Ceea ce nu pot avea este un sistem care să le permită transformarea rapidă a energiei civile în armament”, a punctat Secretarul de Stat.

Cea mai presantă problemă globală rămâne blocada impusă de Iran asupra Strâmtorii Ormuz, un punct de sufocare critic pentru piața mondială a petrolului. Rubio a respins categoric pretențiile de suveranitate ale Teheranului asupra acestei rute internaționale.

„Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă. Va fi deschisă într-un fel sau altul”, a avertizat Rubio. Corelată cu mobilizarea recentă a trupelor Navy SEALS și a pușcașilor marini, declarația sugerează că Washingtonul este pregătit să recurgă la forța terestră și navală directă dacă Teheranul nu cedează.

Rubio a adăugat că distrugerea forțelor aeriene și navale iraniene a fost „în mare parte realizată”, campania fiind „înaintea programului”.

Întrebat despre situația internă de la Teheran și despre noul Lider Suprem, Mojtaba Khamenei, Rubio a descris o situație de opacitate totală: „Nici măcar nu știm dacă (n.r. Mojtaba Khamenei) este la putere. Nimeni nu l-a văzut, nimeni nu l-a auzit.”

Deși schimbarea regimului nu este un obiectiv militar oficial asumat, Rubio a recunoscut că SUA „ar saluta” un nou guvern și ar fi dispusă să faciliteze o tranziție politică, afirmând că poporul iranian „merită o conducere mai bună”.

Interviul acordat Al Jazeera a scos la iveală și tensiuni interne grave în cadrul alianțelor occidentale. Marco Rubio a criticat dur anumiți aliați NATO, oferind exemplul Spaniei, care a refuzat accesul SUA la spațiul aerian și la bazele sale militare în timpul acestui conflict. „Dacă NATO înseamnă doar ca noi să apărăm Europa, dar ei ne refuză drepturile de bază când avem nevoie de ele, nu este un aranjament foarte bun”, a avertizat oficialul american, sugerând o posibilă reevaluare a alianței post-conflict.

Prin combinarea ofertelor de negocieri intermediate cu amenințarea credibilă a unei invazii terestre limitate, susținută de mobilizarea trupelor speciale, administrația SUA încearcă să forțeze o capitulare rapidă a Teheranului.

Următoarele săptămâni vor fi decisive nu doar pentru viitorul Iranului, ci și pentru stabilitatea piețelor energetice globale și viitorul relațiilor transatlantice.