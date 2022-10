Intel se pregătește să concedieze mii de angajați. Vânzările de PC-uri ale companiei americane au scăzut

Concedierile ar urma să fie anunțate în cursul acestei luni. Compania americană Intel intenționează să facă un anunț în acest sens cu prilejul publicării rezultatelor pe trimestrul al treilea, programate pentru data de 27 octombrie. La mijlocul acestui an Intel avea aproximativ 113.700 de angajați în toată lumea. În plus, restructurările ar urma să se facă în departamentele de vânzări și marketing. Concedierile au putea afecta până la 20% din personal.

Intel suferă în prezent de pe urma scăderii cererii pentru procesoare destinate computerelor personale. Aceasta este principala sa ramură de activitate. De asemenea, nici nu a reușit să recupereze cotele de piață pierdute în fața rivalilor precum Advanced Micro Devices Inc. Mai mult decât atât, în luna iulie, Intel a avertizat că vânzările sale pentru anul 2022 vor fi cu aproximativ 11 miliarde de dolari mai mici decât estima anterior.

Tot în aceeași perioadă, compania americană a recunoscut că ar putea face unele schimbări pentru a îmbunătăți profiturile. „Reducem cheltuielile de bază în anul calendaristic 2022 și ne uităm să adoptăm acțiuni suplimentare în a doua jumătate a anului”, a declarat atunci directorul general de la Intel, Pat Gelsinger.

Când a făcut Intel ultimele concedieri masive

Precedentul val important de concedieri de la Intel a avut loc în anul 2016. Atunci, grupul american a eliminat aproximativ 12.000 de locuri de muncă, sau 11% din efectivele totale. Între timp compania a mai recurs și la alte restructurări. În plus, Intel a decis și închiderea unor divizii și, precum ca multe alte companii din industria de tehnologie, a înghețat angajările la începutul acestui an. Această decizie a fost luată pe baza înmulțirii semnelor de recesiune.

Este important de precizat că vânzările de PC-uri au scăzut cu 15% în trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut. În acest context, toți cei trei mari producători, HP Inc., Dell Technologies Inc şi Lenovo Group Ltd., care utilizează procesoarele Intel în laptop-urile și desktop-urile lor, au înregistrat scăderi semnificative ale vânzărilor.

Cu toate acestea, momentul actual este unul stânjenitor pentru Intel să anunțe concedieri având în vedere că la începutul anului grupul a făcut lobby pentru un pachet de stimulente în valoare de 52 de miliarde de dolari pentru producătorii de cipuri. Tot atunci, compania a promis că își va extinde capacitățile de producție din SUA. Alți producători de cipuri, precum Nvidia şi Micron Technology Inc., au evitat să recurgă la concedieri până acum. În schimb, alte companii din sectorul de tehnologie, precum Oracle Corp. şi Arm Ltd., au confirmat, deja, că vor avea loc restructurări de personal, notează Bloomberg.