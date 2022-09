Întâlnire între miniștrii de externe ai României și Portugaliei. Războiul din Ucraina, în centrul discuțiilor

Cu ocazia întâlnirii celor doi miniștri de externe a fost semnat „Programul de cooperare între Guvernul României și Guvernul Portugaliei în domeniile Limbii, Educației, Științei, Tehnologiei și Învățământului Superior, Culturii, Sportului, Tineretului, Mass-media și Turismului”.

În acest context, Bogdan Aurescu a ținut să-i mulțumească lui João Gomez Cravinho pentru contribuția sa personală la dezvoltarea relațiilor dintre România și Republica Portugheză.

El a mai afirmat că în cadrul întâlnirii s-a discutat atât despre agenda bilaterală, cât și despre cea europeană și internațională, cu accent pe impactul războiului din Ucraina asupra noastră și a tuturor.

În continuare el a vorbit despre relația bilaterală comercială dintre România și Portugalia, aceasta atingând un record.

„Chiar dacă am fost afectați cu toții de pandemie, am constatat că în 2021, de exemplu, am atins un vârf în relația noastră comercială bilaterală, cu peste 775 milioane de euro, iar în primele luni ale acestui an avem, în continuare, o creștere de aproximativ 32% în comerțul nostru, ceea ce arată cât de importantă este relația noastră și că putem să facem chiar și mai mult pentru dezvoltarea relațiilor noastre economice”, a menționat Bogdan Aurescu.

Războiul din Ucraina, în centrul discuțiilor

Făcând referire la războiul din Ucraina, ministrul de externe român a mulțumit Portugaliei pentru sprijinul oferit țării noastre încă din prima zi de război. Astfel, în România se află 220 de militari portughezi. În plus, țara noastră a achiziționat din Portugalia și un număr relevant de avioane F-16.

Potrivit lui Bogdan Aurescu, Portugalia a acordat sprijin României și în ceea ce privește criza refugiaților.

La rândul său, ministrul portughez al Afacerilor Externe, Joao Gomes Cravinho, a mulţumit României pentru sprijinul pe care ţara noastră l-a oferit Ucrainei.

„Am avut ocazia să mulţumesc în calitate de aliat al NATO şi de partener al României în Uniunea Europeană pentru sprijinul oferit Ucrainei, sprijin umanitar şi nu numai. V-aţi ocupat de atât de mulţi refugiaţi ucraineni. Am mulţumit, de asemenea, pentru sprijinul oferit de România pentru ca ucrainenii să poate face faţă aceste situaţii”, a menționat ministrul de externe portughez, potrivit Agerpres.