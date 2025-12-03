Întâlnire fără rezultat, după ce Putin i-a lăsat să aștepte ore în șir pe Witkoff și Kushner

Pe 2 decembrie 2025, la Moscova s-au reunit – la iniţiativa Statelor Unite – emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner cu președintele rus Vladimir Putin. Scopul declarat al întâlnirii a fost să reexamineze un plan american de pace, vizând încetarea războiului din Ucraina, potrivit Politico.

Planul inițial, cu 28 de puncte, includea concesii importante — restrângerea capacității militare a Ucrainei, renunțarea formală la aderarea la NATO și cedări teritoriale. Ulterior, planul a fost revizuit — într-o versiune redusă la 19 puncte — în încercarea de a-l face mai acceptabil.

Delegatia americană a intrat la negocieri cu întrebarea dacă partea rusă este dispusă să accepte această versiune revizuită, într-un moment în care pozițiile asupra teritoriului și securității continuă să fie extrem de sensibile.

Cu câteva ore înainte de întâlnirea de la Kremlin, Vladimir Putin a vorbit în fața presei — criticând țările europene și acuzându-le că „sabotează” eforturile americane de pace.

El a susținut că „Europa a tăiat legătura” cu Rusia și, astfel, împiedică continuarea procesului diplomatic.

„Ei nu au un program de pace, ei sunt de partea războiului” — a afirmat liderul de la Kremlin, acuzând alianţele europene că, prin condiţiile impuse, blochează orice înțelegere.

În același timp, Putin a declarat că Rusia nu caută un conflict cu Europa, dar avertizează: „dacă Europa începe un război, noi suntem pregătiți imediat”.

Întâlnirea dintre Putin, Witkoff și Kushner s-a derulat timp de aproximativ cinci ore, conform relatărilor oficiale.

După discuţii, consilierul prezidențial rus, Yuri Ushakov, a descris întrevederea ca fiind „utile, constructive și foarte substanțiale”, dar a recunoscut că nu s-a ajuns la un acord privind elementele esențiale — în special pe tema teritorială.

„Nu am ajuns mai aproape, dar nici nu ne-am îndepărtat de rezolvarea crizei”, a spus Ushakov, menţionând că unele propuneri americane „par mai mult sau mai puțin acceptabile”, dar că alte formulări sunt inacceptabile pentru Moscova și necesită negocieri suplimentare.

Potrivit declarațiilor oficiale după întâlnire, nu există un termen clar pentru reluarea negocierilor — ceea ce sugerează o stagnare temporară.

Principalul obstacol în calea unui acord de pace rămâne chestiunea teritorială. Rusia insistă asupra recunoașterii controlului său asupra unor zone ucrainene; orice concesie în această privință a fost exclusă de partea rusă, care consideră că actualele propuneri sunt „inacceptabile”.

Pe de altă parte, Europa continuă să ridice semne de întrebare privind legitimitatea unui asemenea pact. Oficialii de la Bruxelles avertizează că un acord care ignoră suveranitatea teritorială a Ucrainei ar putea trimite un semnal periculos.

Întâlnirea de la Kremlin între Putin, Witkoff și Kushner a readus pe agenda internaţională o tentativă — concretă, dar problematică — de a negocia o încetare a războiului din Ucraina.

Cu toate acestea, lipsa unui acord privind aspectele fundamentale — teritoriu și securitate — face ca perspectiva unui armistițiu să rămână incertă.

Criticile aduse Europei de către Moscova, precum și reticența față de concesii, arată că orice soluţie va fi dificil de găsit fără un compromis major, extrem de improbabil în actualul climat politic.

Rămâne de văzut dacă delegaţia americană va reuși să medieze un nou set de concesii — sau dacă conflictul va continua, în lipsa unei voinţe reale de compromitere.