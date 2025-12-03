International

Întâlnire fără rezultat, după ce Putin i-a lăsat să aștepte ore în șir pe Witkoff și Kushner

Comentează știrea
Întâlnire fără rezultat, după ce Putin i-a lăsat să aștepte ore în șir pe Witkoff și KushnerJared Kushner, Vladimir Putin, Steve Witkoff / sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Pe 2 decembrie 2025, la Moscova s-au reunit – la iniţiativa Statelor Unite – emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner cu președintele rus Vladimir Putin. Scopul declarat al întâlnirii a fost să reexamineze un plan american de pace, vizând încetarea războiului din Ucraina, potrivit Politico.

Planul inițial, cu 28 de puncte, includea concesii importante — restrângerea capacității militare a Ucrainei, renunțarea formală la aderarea la NATO și cedări teritoriale. Ulterior, planul a fost revizuit — într-o versiune redusă la 19 puncte — în încercarea de a-l face mai acceptabil.

Delegatia americană a intrat la negocieri cu întrebarea dacă partea rusă este dispusă să accepte această versiune revizuită, într-un moment în care pozițiile asupra teritoriului și securității continuă să fie extrem de sensibile.

Declarațiile lui Putin: acuzaţii la adresa Europei

Cu câteva ore înainte de întâlnirea de la Kremlin, Vladimir Putin a vorbit în fața presei — criticând țările europene și acuzându-le că „sabotează” eforturile americane de pace.

Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum
Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum
Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecate
Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecate

El a susținut că „Europa a tăiat legătura” cu Rusia și, astfel, împiedică continuarea procesului diplomatic.

„Ei nu au un program de pace, ei sunt de partea războiului” — a afirmat liderul de la Kremlin, acuzând alianţele europene că, prin condiţiile impuse, blochează orice înțelegere.

În același timp, Putin a declarat că Rusia nu caută un conflict cu Europa, dar avertizează: „dacă Europa începe un război, noi suntem pregătiți imediat”.

Întâlnirea la Kremlin: discuții lungi, dar fără acord

Întâlnirea dintre Putin, Witkoff și Kushner s-a derulat timp de aproximativ cinci ore, conform relatărilor oficiale.

După discuţii, consilierul prezidențial rus, Yuri Ushakov, a descris întrevederea ca fiind „utile, constructive și foarte substanțiale”, dar a recunoscut că nu s-a ajuns la un acord privind elementele esențiale — în special pe tema teritorială.

Nu am ajuns mai aproape, dar nici nu ne-am îndepărtat de rezolvarea crizei”, a spus Ushakov, menţionând că unele propuneri americane „par mai mult sau mai puțin acceptabile”, dar că alte formulări sunt inacceptabile pentru Moscova și necesită negocieri suplimentare.

Ushakov

Ushakov / sursa foto: captură video

Potrivit declarațiilor oficiale după întâlnire, nu există un termen clar pentru reluarea negocierilor — ceea ce sugerează o stagnare temporară.

Divergenţele-cheie: teritoriul și securitatea

Principalul obstacol în calea unui acord de pace rămâne chestiunea teritorială. Rusia insistă asupra recunoașterii controlului său asupra unor zone ucrainene; orice concesie în această privință a fost exclusă de partea rusă, care consideră că actualele propuneri sunt „inacceptabile”.

Pe de altă parte, Europa continuă să ridice semne de întrebare privind legitimitatea unui asemenea pact. Oficialii de la Bruxelles avertizează că un acord care ignoră suveranitatea teritorială a Ucrainei ar putea trimite un semnal periculos.

Discuţii reluate, dar fără un drum clar spre pace

Întâlnirea de la Kremlin între Putin, Witkoff și Kushner a readus pe agenda internaţională o tentativă — concretă, dar problematică — de a negocia o încetare a războiului din Ucraina.

Cu toate acestea, lipsa unui acord privind aspectele fundamentale — teritoriu și securitate — face ca perspectiva unui armistițiu să rămână incertă.

Criticile aduse Europei de către Moscova, precum și reticența față de concesii, arată că orice soluţie va fi dificil de găsit fără un compromis major, extrem de improbabil în actualul climat politic.

Rămâne de văzut dacă delegaţia americană va reuși să medieze un nou set de concesii — sau dacă conflictul va continua, în lipsa unei voinţe reale de compromitere.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:02 - Arta de a construi frumusețe. Beauty Concept Clinic înseamnă eleganța unui vis dus până la capăt
10:51 - Putin amenință Europa: Suntem gata de război, acum
10:38 - Când va ninge în București. Prognoza Accuweather aduce vești amestecate
10:28 - Culisele reținerii fostei șefe a diplomației UE. Până unde a ajuns corupția
10:21 - Reţea de traficanți de droguri, destructurată. Percheziții în două penitenciare din România şi în Italia. O avocată, ...
10:13 - Macron în China. Negocieri care ar putea schimba soarta Europei

HAI România!

Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria

Proiecte speciale