Vladimir Putin lansează un nou avertisment direct către Europa: „Suntem pregătiți chiar acum”

Președintele rus Vladimir Putin a transmis marți că Rusia nu caută un război cu statele europene, însă este pregătită să lupte „chiar acum” dacă Europa alege confruntarea. Avertismentul survine înaintea discuțiilor programate cu emisarul american Steve Witkoff, aflat în vizită la Moscova, informează Reuters, AFP și Sky News.

Liderul de la Kremlin a acuzat puterile europene că împiedică încercările președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, prin faptul că vin cu propuneri despre care știu că sunt „absolut inacceptabile” pentru Moscova, pentru a putea apoi acuza Rusia că nu dorește pacea. Vladimir Putin a mai precizat că puterile europene s-au exclus singure din negocierile de pace privind Ucraina, deoarece au întrerupt contactele cu Rusia.

„Ele nu au un program de pace, ele sunt de partea războiului”, a adăugat el.

Declarațiile liderului de la Kremlin au fost făcute cu puțin timp înainte de consultările cu emisarul american Steve Witkoff, care se vor desfășura astăzi la Moscova.

„Nu intenționăm să intrăm în război cu Europa, dar dacă Europa dorește acest lucru și începe, suntem pregătiți chiar acum”, le-a spus Putin jurnaliștilor, la un forum de investiții organizat la Moscova.

Europenii împiedică, de asemenea, administrația SUA și pe Donald Trump în eforturile lor de a ajunge la un acord de pace prin negocieri, a insistat Putin.

El a mai susținut că orașul Pokrovsk, din regiunea Donețk se află acum sub controlul total al armatei ruse, după ce ministerul apărării de la Moscova a difuzat imagini care par să arate soldați ruși fluturând steaguri în orașul aflat în prima linie a războiului. Cu toate acestea, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) și armata ucraineană au transmis anterior că trupele ruse nu dețin controlul total asupra orașului-cheie din Donețk.

Atacurile recente asupra tancurilor petroliere rusești sunt acte de „piraterie”, iar Rusia va extinde atacurile asupra porturilor și navelor ucrainene ca răspuns, a mai afirmat marți Putin.

„Dacă atacurile asupra petrolierelor continuă, vom lua în considerare represalii împotriva navelor țărilor care asistă Ucraina. Sper că Ucraina și cei din spatele acesteia vor analiza dacă merită să continue atacurile asupra navelor din Marea Neagră”, a spus liderul de la Kremlin.

Președintele rus a ținut delegația SUA în așteptare la Moscova în timp ce ținea acest discurs important la forumul de investiții, care s-a desfășurat la câțiva kilometri distanță de sediul Kremlinului, notează CNN.

Echipa de negociatori a SUA, emisarul special Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, au sosit la Kremlin cu puțin timp în urmă.

Kremlinul anunțase mai devreme că întâlnirea dintre echipele de negociatori SUA-Rusia va avea loc după ora 17:00, ora Moscovei. La aproape o oră după ora anunțată, Putin tocmai își încheia discursul, care nu avea nicio legătură cu întâlnirea. Kremlinul a subliniat, de asemenea, anterior că Putin are un program încărcat astăzi.

A lăsa delegațiile să aștepte și a programa alte evenimente sunt tactici pe care liderul rus le-a folosit anterior pentru a încerca să obțină avantajul în negocieri, remarcă postul american de televiziune.

„Putin are de asemenea mai multe întâlniri de lucru (astăzi), iar seara târziu ne așteptăm să acorde un interviu presei indiene”, a spus mai devreme purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.