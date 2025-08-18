Social Institiuțiile publice din Cluj, amendate dacă nu arborează drapele în "stare impecabilă, curat, întins, demn"







Primarul Clujului, Emil Boc, nu mai tolereză ca instituțiile publice din oraș să arboreze drapelul național și nici cel al Uniunii Europene rupt, decolorat, zdrențuit. Toate instituțiile publice din Cluj au 48 de ore la dispoziție să arboreze tricolorul în stare impecabilă, curat, întins, demn. Este mesajul primarului Boc. În caz contrar, instituțiile publice vor fi amendate.

Drapelul naţional este unul din cele trei simboluri naţionale ale României, parte a identităţii naţionale, alături de Stema naţională şi Imnul naţional.„Un drapel neîngrijit nu înseamnă doar neglijență administrativă, ci ofensă adusă identității noastre naționale.Respectarea drapelului nu este opțională, ci este o datorie legală și morală, în egală măsură.Este un semn de recunoștință pentru trecut și un act de educație pentru generațiile viitoare”, a adăugat primarul Emil Boc într-un mesaj video postat pe contul său de socializare.

Primarul le-a cerut tuturor instituțiilor și autorităților publice din Cluj-Napoca să verifice starea drapelelor. Și în maximum 48 de ore să se asigure de menținerea în stare perfectă de curățenie a drapelurilor României și Uniunii Europene.„După 48 de ore, vom aplica amenzi contravenționale cuprinse între 500 și 1.000 lei. Clujul respectă tricolorul”, a spus primarul Emil Boc.

Măsura e luată fiindcă "respectul pentru drapelul României este respectul pentru noi înșine. Drapelul național nu este o simplă bucată de pânză. El poartă în culorile sale istoria noatră, sacrificiile înaintașilor noștri, libertatea câștigată cu greu și demnitatea fiecărui român.De aceea, fiecare insttuție publică are obligația morală și deopotrivă legală legală de a arbora tricolorul în stare impecabilă, curat, întins, demn", a fost mesajul primarului Clujului.

Conform Hotărârii nr 1.157 din 21 noiembrie 2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația arborarii drapelului României în mod permanent. Atât pe edificiile în care își au sediul, cât și în interiorul lor. Cu precădere în birourile persoanelor din conducerea acestora, în sălile de protocol și festivitati."Conducătorii autorităților și instituțiilor publice răspund, în condițiile legii, de arborarea și menținerea în stare corespunzătoare a drapelului României pe edificiul și în sediul acestora", se arată în aceeași hotărâre.