Instanța supremă UE a decis: Fondurile Ungariei și Poloniei pot fi tăiate. „Atac asupra suveranității noastre”

Bruxelles poate tăia fondurile pentru țările care încalcă standardele statului de drept – este verdictul dat miercuri de CEJ. Judecătorii de la tribunalul din Luxemburg au răspuns, astfel, la o contestație a așa-numitului „mecanism de condiționalitate” al blocului comunitar, formulată de Ungaria și Polonia.

#ECJ rejects the actions brought by #Hungary and #Poland against the #EUBudget conditionality mechanism on the respect of the #RuleOfLaw by Member States @Europarl_EN @EUCouncil

