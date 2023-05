Inspecțiile tehnice periodice pentru autoturisme se fac după noi reguli. Ce trebuie să știe proprietarii de mașini

Inspecțiile tehnice periodice pentru autoturisme, ITP, se vor face, de acum înainte doar în stații autorizate. Acestea trebuie să respecte reglementările stabilite de Uniunea Europeană. Pentru a obține autorizarea, stațiile trebuie să fie dotate cu echipamente care să poată detecta erorile pe care le dau autovehiculele, noxele sau deficiențele sistemului de frânare.

Proprietarii de maşini care trebuie să-și facă inspecţia tehnică periodică trebuie să verifice, mai întâi, dacă stația căreia urmează să i se adreseze îndeplinește regulile Uniunii Europene. În acest sens, trebuie să verifice validitatea operatorului respectiv pe site-ul www.rarom.ro, dezvoltat de Registrul Auto Român (RAR). Aici sunt înscriși toți operatorii autorizați să realizeze ITP-uri conform noilor reguli.

„Începând de luni 22.05.2023, vor fi puse în aplicare noi prevederi legislative, impuse la nivel european, care obligă stațiile ITP să fie dotate suplimentar cu anumite echipamente și dispozitive specifice activităților de inspecție tehnică. Mai exact este vorba despre: dispozitive de suspendare a vehiculului pe una dintre punți, instalate la canalul de vizitare pentru stațiile de clasa a 3-a, dispozitive de conectare la interfața electronică a vehiculului (n.r. – instrument de scanare) inclusiv OBFCM (n.r. – preluarea și transmiterea consumului real de energie) pentru stațiile de clasa 2-a, platforme culisante cu anumite caracteristici tehnice îmbunătățite pentru stațiile de clasa a 3-a, decelerometru cu anumite caracteristici tehnice îmbunătățite pentru stațiile de clasele a 2-a și a 3-a (n.r. – un dispozitiv care este utilizat pentru a verifica eficienţa frânării vehiculelor), dispozitive de detectare a pierderilor GPL/GNC/GNL, după caz”, a declarat Roxana Dima, purtător de cuvânt al Registrului Auto Român, conform Jurnalul.ro.

Directiva UE 2014/45, care stabilește noile reguli pentru inspecțiile periodice a intrat în vigoare în luna mai a anului 2018. Iar din acel moment, toți operatorii au un termen de cinci ani la dispoziție pentru a se conforma și pentru a se alinia cerinţelor.

Inspecţia va fi validată de serverul RAR

Stațiile ITP au fost informate în legătură cu cerințele europene, încă de la intrarea în vigoare a Directivei, ca să-și poată achiziționa echipamentele și dispozitivele solicitate. Termenul de cinci ani s-a încheiat și, stațiile ITP din România trebuie să aplice reglementările europene.

În acest context, a fost reglementată și procedura de transmitere a datelor inspecțiilor ITP de la stațiile autorizate către serverul Registrului Auto Român. Astfel, operatorii au la dispoziție un link pe care trebuie să-l descarce și cu ajutorul căruia primesc acces ăn sistem. Aici ei vor introduce rezultatele testărilor autovehiculelor.

În condițiile în care nu s-au conformat noilor reguli, proprietarii stațiilor ITP își pierd autorizațiile și nu vor mai putea efectua astfel de inspecții. De altfel, aceștia au fost informați, de reprezentanții RAR, în legătură cu ceea ce urmează să se întâmple.

Anumiți proprietari de service nu-și permit investițiile

Există, însă, și proprietari de ateliere service care nu sunt de acord cu reglementările, deși au avut la dispoziție cinci ani să se conformeze. Ei spun că echipamentele sunt prea scumpe, astfel că nu vor mai putea emite holograma şi ştampila care validează ITP-ul.

„Conform normelor, ne cer să scanăm mașinile, să punem testere pe ele să scanăm erorile. Trebuie o aparatură foarte scumpă şi foarte modernă pentru aşa ceva. Aparatul ăla care poate stabili consumul costă în jur de 10.000 de euro. Nu am avut posibilitatea să îl cumpăr, că nu am avut bani. Chiar dacă am avut 5 ani la dispoziţie, să nu uităm că au fost doi ani de pandemie, în care nu prea am lucrat, a declarat Anghel Popa, un patron de service auto, conform sursei citate.

În opinia sa toate aceste lucruri se întâmplă pentru a elimina autovehiculele vechi, second-hand care circulă pe șoselele europene.

Toată forfota asta este ca să scape de maşinile second-hand. Sunt maşini la mâna a doua vechi de 10 ani care nu vor trece testele. Nu toţi oamenii au bani să cumpere maşini noi. Cei din Uniunea Europeană dau directive în funcție de interesele lor, nu de buzunarele noastre”, a mai spus patronul de service.