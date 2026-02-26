Înșelătorie online bazată pe imaginea lui Mugur Isărescu și a unui cunoscut om de afaceri. Escrocii promit mari câștiguri

Românii, asaltați de o nouă escrocherie online, căreia riscă să-i cadă victime. Specialiștii de la Bitdefender avertizează că escrocii încearcă să câștige bani folosind două figuri foarte cunoscute în spațiul public din țara noastră. Cea a lui Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, și cea a luiEO și cofondator al companiei Bitdefender.

Inițiatorii înșelătoriei folosesc reclame care sunt postate pe rețeaua socială Meta, au atras atenția specialiștii în IT. „Peste 130 de reclame frauduloase pe platformele Meta, lansate de pe o singură pagină începând cu 22 februarie, folosesc un videoclip deepfake cu Mugur Isărescu și afirmații false despre un parteneriat cu Florin Talpeș.

Hackerii vor să convingă utilizatorii să facă parte dintr-un sistem de investiții fraudulos și să își divulge date personale. În unele versiuni, campania este prezentată direct sub numele „Proiectul Bitdefender: Noua soluție pentru independența financiară a românilor”, se precizează în comunicatul transmis de cei de la Bitdefender.

Vizualizările unuia dintre videoclipuri au crescut de la 9.000 la peste 30.000 în 24 de ore. De asemenea, aproximativ 1 din 14 utilizatori care au văzut reclama au și accesat-o, o rată de interacțiune care este foarte ridicată pentru asemenea tip de escrocherii.

Pagina de de Facebook care distribuie reclamele pare să opereze din Vietnam.Domeniul romania-investition[.]info, înspre care sunt direcționate victimele, este detectat și blocat de soluțiile de securitate informatică Bitdefender.

Videoclipul deepfake îi prezintă pe Mugur Isărescu și Florin Talpeș într-un cadru aparent oficial. Reclamele transmis mesajul că platforma face parte din programul național de dezvoltare digitală al României.

Utilizatorii sunt redirecționați către un site care le cere date personale (nume, e-mail, telefon), le promite câștiguri de 4.000-6.000 lei pe zi și le solicită o depunere de 1.200-1.700 lei pentru a 'activa algoritmul AI'.'Bitdefender nu operează, nu susține și nu participă la nicio platformă de investiții, schemă de tranzacționare financiară sau inițiativă națională de investiții. Orice material care susține contrariul este o înșelătorie', subliniază compania.

Specialiștii în securitate cibernetică îi sfătuiesc pe internauți să verifice ofertele care nu par de încredere cu Bitdefender Scamio și URL-urile necunoscute cu Bitdefender Link Checker, să nu depună bani în platforme promovate prin reclame pe rețelele sociale și să raporteze reclamele suspecte direct către Meta.